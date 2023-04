Belgische Radrennstrecken und lange dänische Kuchentafeln

Brüssel. Wer Radsport mag, kann den Profis dabei in Belgien zusehen. Selbst radeln geht beim Mountainbike-Festival in Österreich. Kuchengelage gibt es in Dänemark und von Frankfurt einen neuen Kanada-Flug.

Radsport-Begeisterte kommen in Belgien im April gleich bei zwei Großereignissen auf ihre Kosten, wie der Tourismusverband Wallonie Belgique Tourisme mitteilt. La Flèche Wallonne, der Wallonische Pfeil, startet am 19. April in Marche-en-Famenne und endet nach 196 Kilometern in dem Ort Huy an der Maas. Beim Radrennklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich starten die Radler am 23. April in Lüttich, fahren über Bastogne 260 Kilometer durch die Ardennen und kommen in Lüttich wieder ins Ziel.

UCI WorldTour - Lüttich-Bastogne-Lüttich, 257,20 km, Männer: Das Fahrerfeld in Aktion am Anstieg Côte de Saint-Roch. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Kuchenfestival in Südjütland

Tønder - Das dänische Städtchen Tønder lädt am 29. April zum Kuchenfestival von Sønderjylland. Das teilt die Tourismusagentur Visit Denmark mit. Zwischen 11 und 15 Uhr kommen Süßschnäbel an der traditionellen südjütländischen Kaffeetafel auf ihre Kosten. Zu Kuchen, Torten und Kleingebäck gibt es Live-Musik, Vorträge, einen Flohmarkt und Wettbewerbe, etwa die Dänische Meisterschaft im Lagkage-Backen. Das ist die dänische Schichttorte mit viel Sahne und Beeren.

Mountainbiken in den Alpen

Angerberg - Das österreichische Örtchen Angerberg in der Region Hohe Salve wird am 20. und 21. Mai zum Paradies für Mountainbiker. Das eldoRADo-Festival bietet laut der Agentur Kunz PR Wettbewerbe für jede Altersklasse und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Sportmesse, Essen und Musik. Die Region Hohe Salve hat insgesamt etwa 180 Kilometer Radwege.

Condor steuert Edmonton an

Frankfurt/Main - Die Fluggesellschaft Condor fliegt ab Mai 2023 mit einer Boeing 767 von Frankfurt nonstop nach Edmonton. Die Flüge in die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta werden dienstags und freitags angeboten und kosten ab 359,99 Euro pro Person und Strecke. Condor steuert damit fünf Kanada-Ziele an: Neben Edmonton sind das Toronto, Vancouver, Whitehorse und Halifax.

