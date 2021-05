Die Deutsche Bahn erwartet mehr Reiseverkehr zu Pfingsten

Berlin. Steigen die Fahrgastzahlen zu Pfingsten bei der Deutschen Bahn? Der Fernverkehrschef glaubt daran und stellt mehr Kapazitäten in Aussicht.

Die Deutsche Bahn rechnet für Pfingsten mit deutlich mehr Fahrgästen als noch zu Ostern. "Das werden wir anhand der Buchungszahlen aber wahrscheinlich erst in der Woche vor Pfingsten sehen. Dementsprechend müssen wir sehr kurzfristig reagieren", sagte Fernverkehrschef Michael Peterson. Der Konzern plane mit zusätzlichen Kapazitäten, die bei Bedarf angepasst werden könnten.

Über die Osterfeiertage hatte die Bahn eine Auslastung in den Zügen von 25 bis 30 Prozent verzeichnet. Das entsprach demnach etwa 40 bis 45 Prozent des Nachfrage-Niveaus, das zu normalen Osterzeiten anfiel. Das allgemeine Auslastungsniveau der Züge beträgt derzeit laut Bahn 35 bis 40 Prozent des sonst üblichen Verkehrs.

Ab den Maifeiertagen, spätestens ab Pfingsten nimmt der Reiseverkehr deutlich zu

Peterson gehe aber davon aus, dass das Niveau im Sommer wieder deutlich steigen werde, sagte Peterson. "Wir haben das im letzten Jahr bereits gesehen, dass ab den Maifeiertagen, spätestens aber ab Pfingsten der Reiseverkehr wieder deutlich zunimmt. Wir gehen fest davon aus, dass es dieses Jahr wieder genauso ist."

Die Bahn werde in diesem Jahr mehr als 330 ICE-Züge auf der Schiene haben, "so viele wie nie zuvor", sagte Peterson. Derzeit wird die Flotte alle drei Wochen um einen weiteren ICE-4-Zug ergänzt. Inzwischen seien rund die Hälfte der 137 schon vor Jahren bei Siemens bestellten ICE 4 ausgeliefert.

10.000 zusätzliche Sitzplätze täglich allein im Fernverkehr

Bereits am Wochenende hatte die Bahn angekündigt, in den kommenden Monaten mit mehr als 10.000 zusätzlichen Sitzplätzen täglich allein im Fernverkehr zu planen. Zudem soll es in den Sommermonaten Juli, August und September in diesem Jahr wieder Urlaubszüge an die Küsten und in die Berge geben. Darüber hinaus investiert der Konzern in mehreren Städten in die Neukonzeption der "DB-Premium-Lounges", den Aufenthaltsmöglichkeiten für 1.-Klasse-Kunden in den Bahnhöfen. Die erste Neueröffnung gab es diesen Samstag (24. April) am Berliner Hauptbahnhof. (dpa)

