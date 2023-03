Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das Museum of Illusions in Scottsdale lädt Besucher zum Mitmachen ein.

Reisenews Illusionen in Arizona und Gravelbike-Routen in MV

Scottsdale (dpa/tmn) Ein Museum in Scottsdale entführt in die Welt der Illusionen. Neues für Urlauber gibt es auch vom Airport Luton bei London, vom ältesten deutschen Erlebnispark und von der Mecklenburger Seenplatte.

Urlauber in Arizona können in Scottsdale ein neues Museum zur Illusionskunst besuchen. Das Konzept ist teilweise interaktiv: So kann man im „Rotated Room“ scheinbar über Wände laufen oder im „Ames Room“ schrumpfen, schreibt das Tourismusbüro Experience Scottsdale. Das Museum of Illusions hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Tickets kann man online für bestimmte Zeitfenster kaufen. Erwachsene zahlen ab 24 US-Dollar Eintritt.

Neue Bahn fährt zum Luton-Airport bei London

London (dpa/tmn) - Der Flughafen Luton vor den Toren Londons wird komfortabler erreichbar. Zwischen der Luton-Parkway-Bahnstation, wo die Züge aus London halten, und dem Flughafen fährt künftig eine Bahn. Der Luton DART ersetzt den bisherigen Bus-Shuttle auf der wenige Kilometer langen Strecke.

Die Anreise aus London zum Flughafen soll dadurch bequemer und schneller werden, teilt das Unternehmen Doppelmayr mit, das die „Cable-Liner“-Bahn errichtet hat. Offiziell in Betrieb geht die Strecke am Montag (27. März).

Der Flughafen Luton liegt rund 50 Kilometer nordwestlich der britischen Hauptstadt und wird vor allem von Low-Cost-Airlines angeflogen. Er ist unter anderem ein Standort von Easyjet.

Mehr als 1000 Wasserfontänen im Erlebnispark Tripsdrill

Cleebronn (dpa/tmn) - Im Erlebnispark Tripsdrill in Baden-Württemberg gibt es zur Sommersaison eine neue Attraktion namens Pumpwerk mit mehr als 1000 Wasserfontänen. Das teilen die Betreiber mit Blick auf den Saisonstart am 1. April mit. Der Park, in dem es unter anderem auch Achterbahnen und ein Wildtiergehege gibt, liegt zwischen Heilbronn und Stuttgart und ist nach eigenen Angaben der erste Erlebnispark Deutschlands. Er wurde 1929 eröffnet.

Zahlreiche Routen für Gravelbiker an der Mecklenburgischen Seenplatte

Schwerin (dpa/tmn) - An der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es mehr als ein Dutzend neue Routen, die speziell für Gravelbikes konzipiert sind. Insgesamt sind es 16 Strecken mit rund 1000 Kilometer Gesamtlänge, so der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Ausgangspunkt seien größtenteils Bahnhöfe, sodass eine Anreise im Zug meist möglich ist. Einen Überblick zu den neuen Routen gibt es laut dem Tourismusverband unter dem Schlagwort „Gravelparadies“ auf „outdooractive.com“.

Gravelbikes sind Rennräder mit breiteren Reifen und Scheibenbremsen, die auch für unbefestigte Strecken gedacht sind.