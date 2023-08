In Brüssel eröffnet eine große Bier-Erlebniswelt

Brüssel (dpa/tmn) Belgien zählt zu den Ländern mit einer tief verwurzelten Biertradition. Wer darin eintauchen will, kann das während eines Besuchs in der belgischen Hauptstadt bald in konzentrierter Form tun.

Trappistenbier, Fruchtbier, helles Starkbier: Belgien hat eine vielfältige, historisch gewachsene Braukultur. In diese Tradition sollen Touristen in Brüssel bald in der neuen Belgian Beer World eintauchen können. Das Erlebniszentrum im Gebäude der Brüsseler Börse soll am 9. September öffnen. Darauf macht die Tourismusmarketingagentur Visit Flanders aufmerksam.

Die Brüsseler Börse, „Bourse de Bruxelles“, liegt unweit des zentralen Grand-Place mitten in der belgischen Hauptstadt.

In die Rolle des Brauers schlüpfen

In der Bierwelt erwarten Besucher historische Einblicke und Anekdoten, aber auch Praktisches: So soll man in die Rolle eines Bierbrauers schlüpfen und sein eigenes Bier kreieren können. Am Ende der Tour gibt es eine Bierverkostung in einer Sky-Bar mit Blick über Brüssel, so Visit Flanders.

Mehr als 100 belgische Brauereien stehen demnach hinter der Beer World. Entsprechend groß soll auch die Auswahl an Bieren im Souvenirshop sein.

Tickets gibt es schon online unter „belgianbeerworld.be“ für bestimmte Zeitfenster zu kaufen. Erwachsene zahlen 17 Euro, Kinder, Studenten und Ältere ab 60 Jahre etwas weniger. Für Kleinkinder bis drei Jahre ist der Eintritt frei.