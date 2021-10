Bei der Eröffnung der Aussichtsplattform "The Edge" haben es Artisten vorgemacht. Nun können auch Besucher am Hochhaus "30 Hudson Yards" hinaufkraxeln.

Nervenkitzel in Manhatten Kletter-Fans kraxeln bald auf New Yorks Wolkenkratzer

New York Kletterer, die in New York City zu Besuch sind, können bald ein besonderes Abenteuer bezwingen: Die Außenwand eines Hochhauses mitten in der Stadt.

Wer schon immer mal außen an einem Wolkenkratzer hochklettern wollte, der kann das in New York bald machen.

Ab dem 9. November könnten Besucher ab 13 Jahren am Hochhaus "30 Hudson Yards" - mit Seilen, Helmen und weiterer Schutzausrüstung gesichert - über Stufen einen kleinen Teil der Außenwand auf rund 390 Meter erklimmen, teilten die Betreiber mit.

Es handele sich um das höchste Outdoor-Kletter-Angebot an einem Gebäude weltweit. Tickets kosten umgerechnet rund 160 Euro. Der Wolkenkratzer bietet bereits seit 2020 die Aussichtsplattform "The Edge" an, von der aus Besucher einen Panorama-Blick über Manhattan haben.

