Krüger-Nationalpark bekommt Rundumerneuerung

Johannesburg. Der Krüger-Nationalpark ist eine der größten Touristenattraktionen Afrikas. Jetzt soll das Schutzgebiet über mehrere Jahre saniert werden.

Der weltberühmte Krüger-Nationalpark wird in den nächsten Jahren saniert. Trotz hoher Einkommensverluste durch die Corona-Restriktionen sollen in den kommenden drei Jahren Straßen, Aussichtsplattformen, Unterkünfte und Restaurants auf den neuesten Stand gebracht werden. Insgesamt sind 370 Millionen Rands dafür vorgesehen (etwa 22 Millionen Euro), teilt die Nationalparkbehörde Sanparks mit.

So groß wie ganz Hessen

Der Krüger-Nationalpark ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen und zählt zu den größten Nationalparks Afrikas. Als Schutzgebiet wurde er am 26. März 1898 vom damaligen Präsidenten Paul Kruger gegründet, bevor das Gelände 1926 in Krüger-Nationalpark umbenannt wurde. Der knapp 20.000 Quadratkilometer große Park entspricht in seiner Größe etwa dem Bundesland Hessen und ist bekannt für eine Vielzahl an wilden Tieren - Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel.

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Auf Safari im Krüger-Nationalpark Im Krüger-Park kann es passieren, dass plötzlich eine Gruppe Giraffen vor dem Fahrzeug her spaziert. Foto: South African Tourism

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Der Leopard gehört neben Elefant, Nashorn, Büffel und Löwe zu den "Big Five", die jeder Tourist auf einer Safari am liebsten sehen würde. Foto: South African Tourism

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Arnulf Köhncke ist Artenschutz-Experte beim WWF Deutschland. Foto: WWF Deutschland

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Abends geht es auf Pirschfahrt durch das Kapama Game Reserve. Die Randzeiten des Tages sind am besten, um Tiere beobachten zu können. Foto: Philipp Laage

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Im Wasser ruht ein Flusspferd mit Schildkröten auf dem Rücken - einer der eher lustigen Anblicke im Krüger-Park. Foto: Philipp Laage

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Ein Gnu überquert die Straße - Im Krüger-Park begegnen Touristen immer wieder wilden Tieren. Foto: Philipp Laage

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Auf Rastplätzen wie diesen können die Besucher im Krüger-Park pausieren - und dennoch in der Ferne wilde Tiere beobachten. Foto: Philipp Laage

Auf Safari im Krüger-Nationalpark Der Krüger-Nationalpark liegt an der Ostküste Südafrikas und erstreckt sich auf eine Länge von 350 mal 50 Kilometer. Foto: dpa-infografik

Ab Mitte November wird das Tierparadies von der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover angeflogen. Das Gelände war in diesem Jahr an seinen Grenzen Austragungsort der jüngsten Ausgabe des RTL-Spektakels "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". (dpa)

