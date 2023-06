Für viele beliebte Reiseziele in Europa sind die Mietwagenpreise niedriger als vor einem Jahr.

Online-Portale Mietwagen in europäischen Reiseländern wieder günstiger

München Die Kosten für einen Mietwagen können das Reisebudget ziemlich belasten. Gerade im letzten Jahr fielen sie in vielen europäischen Ländern besonders hoch aus. Wie sieht es in dieser Saison aus?

Die Preise für Mietautos in den Sommerferien sind nach Angaben der Online-Portale Billiger-Mietwagen.de und Check24 dieses Jahr in den meisten europäischen Urlaubsländern günstiger.

Deutlich gesunken seien die Preise in Spanien, Kroatien und Griechenland, wo Mietautos jetzt durchschnittlich wieder unter 50 Euro pro Tag kosteten. Auch in Italien, Portugal, Frankreich und Großbritannien seien Fahrzeuge jetzt günstiger zu buchen als im Vorjahr, teilten die Plattformen nun in München und Köln mit.

„Im vergangenen Jahr waren die Mietwagenpreise noch durch Lieferschwierigkeiten bei den Automobilherstellern geprägt“, sagte Check24-Geschäftsführer Andreas Schiffelholz. Dieses Jahr zahlten die Kunden wieder weniger. „Trotzdem liegen die Preise noch über dem Niveau von vor der Coronapandemie.“

Auch in der Türkei sind die Preise laut Billiger-Mietwagen.de gesunken: Dort ist ein Mietauto demnach jetzt für durchschnittlich 40 Euro zu buchen. Spürbar teurer als letztes Jahr sei es dagegen in den USA, Kanada und Australien, wo der Online-Vermittler Durchschnittspreise zwischen 115 und 140 Euro pro Tag ermittelte. Auch in Südafrika hätten die Preise kräftig angezogen - allerdings auf niedrigem Niveau: 47 Euro koste ein Mietwagen dort im Schnitt.