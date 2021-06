Neue Airline fliegt nach Kreta

Hamburg Zum Start der Sommerferien hebt eine neue Fluggesellschaft von Hamburg nach Kreta ab. Griechenland gilt derzeit als beliebtes Reiseziel. Und die Nachfrage ist groß.

Mit der griechischen Sky Express hat eine neue Fluggesellschaft ihren Erstflug am Hamburger Flughafen absolviert. Zum Start der norddeutschen Sommerferien fliege die Airline jeweils dienstags und sonntags mit Maschinen des Typs Airbus A320neo zur Hauptstadt Kretas, Heraklion, wie die Flughafengesellschaft mitteilte.

"Die Nachfrage unserer Fluggäste insbesondere nach griechischen Zielen ist derzeit sehr groß", sagte Flugverkehrsmanager Dirk Behrens.

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben am Wochenende die Ferien begonnen, Hamburg folgt am Donnerstag. Flughafenchef Michael Eggenschwiler rechnet daher nach monatelanger coronabedingter Flaute mit einem Ansturm auf Deutschlands fünftgrößten Airport. Im Sommer werden demnach voraussichtlich 25.000 bis 30.000 Menschen pro Tag in Hamburg abfliegen oder landen. Die Anzahl der Flugbewegungen werde 60 bis 70 Prozent des Vor-Corona-Jahrs 2019 erreichen.

