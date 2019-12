Condor-Flugzeug am Flughafen Düsseldorf - die Airline hat einen neuen Tarif in der Economy-Klasse eingeführt.

Frankfurt/Main. Economy ist nicht gleich Economy - Fluggäste müssen genau hinschauen, welchen Tarif sie buchen. Condor erweitert jetzt sein Angebot.

Neuer Economy-Tarif bei Condor erlaubt mehr Gepäck

Der Ferienflieger Condor bietet in der Economy-Klasse ab sofort einen neuen Tarif mit mehr Gepäck inklusive. Wer "Economy Best" bucht, darf 10 Kilo Handgepäck und 25 Kilo Aufgabegepäck ohne Aufpreis mitnehmen. Das teilte Condor mit.

Bei dem neuen Tarif sind zudem Wasser, Tee, Kaffee und ein Sandwich an Bord sowie die Sitzplatzreservierung kostenlos. Die Passagiere können darüber hinaus zuerst einchecken und das Flugzeug betreten. Am Zielort bekommen sie auch ihr Gepäck am Kofferband zuerst.

Mehrere Tarife stehen zur Auswahl

Neben dem teureren Best-Tarif gibt es weiterhin "Economy Classic" mit 8 Kilo Handgepäck und 20 Kilo Aufgabegepäck inklusive sowie "Economy Light", bei dem ohne Aufpreis nur eine Handtasche erlaubt ist. Die meisten Fluggesellschaften bieten innerhalb der Economy-Klasse mehrere Tarife mit unterschiedlichen Inklusivleistungen an.

Mit Beginn des Sommerflugplans benennt Condor die bisherige Premium Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen in Business Class um. Dies diene der Vereinheitlichung der Produktbezeichnung. (dpa)

