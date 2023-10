Reisewochenende: Herbstferienstaus sind wahrscheinlich

München/Berlin. Zurzeit sind die Herbstferien in vollem Gange. Allein sechs Bundesländer starten am kommenden Wochenende. Das sorgt auf den Straßen noch einmal für einigen Verkehr.

Längere Staus auf den Autobahnen sind am kommenden Wochenende (13. bis 15. Oktober) wahrscheinlich. Das prognostizieren sowohl der ADAC als auch der Auto Club Europa (ACE).

Grund sind vor allem die Herbstferien, die in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein losgehen - ebenso übrigens in einem Teil der Niederlande. In Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gehen sie zu Ende. Damit herrscht reichlich An- und Rückreiseverkehr zu und von den Küsten, Mittelgebirgen und Alpen.

Am größten ist die Staugefahr generell an den knapp 1600 Baustellen und im Berufsverkehr. Achtung: Herbstlicher Nebel kann die Sicht einschränken, so der ADAC. Bei Fahrten in höhere Alpenlagen sollte an Winterreifen gedacht werden.

Voll kann es vor allem in den Großräumen Hamburg, Stuttgart, München und Rhein-Ruhr sowie auf den Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee werden. Auch auf folgenden Routen rechnen die Verkehrsclubs in beiden Richtungen mit viel Verkehr und Stau:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck A 2 Hannover - Berlin A 3 A 4 Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau Erfurt - Dresden - Görlitz A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main A 6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm - Füssen/Reutte A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe A 9 München - Nürnberg - Halle - Leipzig A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark A 24 Hamburg - Berlin A 40 Essen - Duisburg - Venlo A 45 Gießen - Dortmund A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn A 93 Rosenheim - Kufstein A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen A 96 Kreuz Memmingen A 99 Umfahrung München

In den benachbarten Alpenländern rechnet der ADAC mit Staus auf der österreichischen Westautobahn sowie der Tauern-, Fernpass-, Brenner- Rheintal- und Gotthard-Route.

Auf der Tauernautobahn werden zwischen Golling und Pfarrwerfen die Tunnel Ofenauer, Hiefler und Werfen saniert. Die Tunnelröhren werden wechselweise gesperrt. Große Staugefahr besteht auch auf der Brennerautobahn wegen mehrerer Fahrstreifensperren. Die Sperre des Gotthard-Eisenbahntunnels kann auf der Autostrecke durch den Tunnel auch zusätzliche Staus verursachen.

Weniger Verzögerungen als im Sommer

Dafür ist der seit April geschlossene Arlbergtunnel wieder frei befahrbar. Die geplante Sperre des Mont-Blanc-Tunnels, einer der wichtigsten Straßenverbindungen zwischen Frankreich und Italien, wurde erneut verschoben und soll erst am Montag, 16. Oktober, beginnen.

Durch Personenkontrollen könnte es vor allem bei der Einreise von Österreich nach Deutschland zu Grenzwartezeiten kommen, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie beim Sommerreiseverkehr. Über konkrete Zeiten können sich Reisende online bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag informieren. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise