Röhrigschacht: Besucherbergwerk Wettelrode wieder geöffnet

Gästeführer, erklärt einer Gruppe auf einer Exkursion durch den Röhrigschacht Wettelrode im sogenannten «Grünen Gewölbe», wie es zu den Versinterungen an den Stollenwänden kommt. Seit der Schacht 1885 aufgegeben wurde, löste das permanent fließende Wasser Mineralien aus dem Kalkgestein, das sich als Kruste über die Wände legt. Die Farbpalette reicht von kräftigen Brauntönen über Weiß, Grün, Türkis, Blau und Schwarz. Seit etwa 20 Jahren bietet das Museum «ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode» in rund 300 Metern Tiefe längere Exkursionen unter Tage an. Seit kurzer Zeit gibt es eine neue Tour bei der ein Teil der Strecke mit Paddelbooten zurückgelegt wird. Die ersten Bergleute begannen im Mansfelder Land vor rund 800 Jahren nach Kupfererz zu graben. Ab dem Jahr 1750 wurde intensiv Bergbau betrieben. Insgesamt wurden aus dem Erz des Gebietes rund 2,6 Millionen Tonnen Kupfer und 14.213 Tonnen Silber gewonnen.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa