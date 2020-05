Vogelkonzert am Breiten Luzin

Feldberg. Die Natur ist Mecklenburg-Vorpommerns größter Schatz. In jeweils drei Nationalparks und Biosphärenreservaten sowie sieben Naturparks wird ein Drittel des Landes geschützt, in 30 Erlebniszentren lernt man verstehen, wie die Natur tickt. Und das am besten mit Leuten vom Fach. Im Naturpark Feldberger Seenlandschaft, der Feldlerchen, Pirolen, Goldammern oder Adlern Schutz bietet, geht zum Beispiel Naturwächter Axel Griesau auf Frühaufsteher-Entdeckungstouren.

www.auf-nach-mv.de/natur