Von Kreuzfahrt bis Kulturtourismus

Ob zu einer Unesco-Welterbestätte am Persischen Golf oder zu zwei neuen Kreuzfahrtschiffen: Es gibt Neuigkeiten für Urlauber.

Abu Dhabi wertet archäologische Stätten auf

Abu Dhabi (dpa/tmn) - Abu Dhabis älteste archäologische Stätten sollen künftig mehr Besucher anziehen. Das Emirat am Persischen Golf hat rund um das Unesco-Welterbe von Al Ain den Jebel Hafit Desert Park eingerichtet, der über Ausflugsmöglichkeiten und Herbergen für Touristen verfügt. So sind zum Beispiel Wander-, Rad- und Buggy-Touren sowie Übernachtungen etwa in Beduinenzelten möglich. Darauf macht die Tourismusvertretung Abu Dhabis aufmerksam. Als Höhepunkt des Parks gilt eine Reihe von Gräbern aus der Bronzezeit.

"World Voyager" ganzjährig für Nicko Cruises auf Reisen

Stuttgart (dpa/tmn) - Das neue Kreuzfahrtschiff "World Voyager" wird ganzjährig für Nicko Cruises und damit für deutsche Urlauber fahren. Darauf weist der Stuttgarter Reiseveranstalter hin. Das im Jahr 2019 in Dienst gestellte Schwesterschiff "World Explorer" wird dagegen auch international verchartert. Die "World Voyager" mit Platz für rund 200 Passagiere ist bei Nicko Cruises das zweite Hochseeschiff für Expeditionstouren. Es soll im Juli 2020 erstmals in See stechen.

"MSC Virtuosa" fährt im Sommer 2021 ab Kiel

Genf/Kiel (dpa/tmn) - Das Kreuzfahrtschiff "MSC Virtuosa" wird in seiner ersten Sommersaison 2021 von Kiel aus zu seinen Fahrten starten. Das Schiff steuert auf Sieben-Nächte-Reisen wahlweise die baltischen Metropolen oder Norwegens Fjorde an, wie die Reederei MSC Cruises mitteilt. Beide Routen können auch kombiniert werden. Die "MSC Virtuosa" soll im Oktober 2020 getauft werden. Kiel wird im Sommer 2021 außerdem der Heimathafen der "MSC Splendida". Die "MSC Preziosa" wird dann erneut von Hamburg aus Kreuzfahrten unternehmen.