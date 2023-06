Wassertemperaturen: Mittelmeer meist schon über 20 Grad

Das Meer vor Antalya in der Türkei und vor Mallorca hat aktuell 24 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Hamburg (dpa/tmn) – Wer am Strand Urlaub macht, freut sich über angenehm erfrischendes Meerwasser. Wo ist es noch kühl, schon erträglich oder echt warm? Ein kleiner Überblick zu beliebten Badereisezielen.

Die Sommerferien kommen in Sichtweite und im Mittelmeer ist das Wasser schon angenehm zum Baden. So hat das Meer vor Antalya in der Türkei und vor Mallorca beispielsweise 24 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch andere beliebte Reiseziele im Süden Europas von Adria bis Algarve melden Wassertemperaturen von mehr als 20 Grad.

Meist noch sehr erfrischend ist ein Bad im Meer an den deutschen Küsten. Die Nordsee liegt laut DWD bei 14 bis 19 Grad, die Ostsee bei 16 bis immerhin schon teils 21 Grad.

Um die 30 Grad warm ist das Meer unter anderem rund um die Malediven, die Seychellen oder vor Thailand.