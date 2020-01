In Frankreich starten landesweit wieder neue Proteste. Auch die Blockaden von Häfen sollen ebenfalls weitergehen.

Neue Proteste Wieder Großdemonstrationen in Frankreich erwartet

Paris Sechs Wochen ziehen sich die Streiks in Frankreich schon hin, nun kommt es im Land wohl wieder zu großangelegten Massenprotesten. Reisende müssen sich vor allem auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Großdemonstrationen in Frankreich erwartet

Frankreich steht ein neuer Massenprotest gegen die geplante Rentenreform bevor. Geplant sind am Donnerstag (16. Januar) landesweite Demonstrationen und neue branchenübergreifende Ausstände.

Der Demonstrationszug in Paris soll am Mittag im Süden der Hauptstadt bei Montparnasse starten. Auch in anderen Städten wie Marseille oder Lyon sind Proteste geplant. Die Blockaden von Häfen sollen ebenfalls weitergehen.

Seit Beginn der Streiks Anfang Dezember ist es der sechste landesweite große Massenprotest. Auch in dieser Woche waren die Streiks weitergegangen, allerdings hatte sich die Situation im Pariser Nahverkehr zuletzt deutlich verbessert. Die Züge zahlreicher Linien fuhren auch wieder den ganzen Tag über und nicht nur zu Stoßzeiten.

Das Auswärtige Amt weist dennoch darauf hin, dass es vor allem in Paris zu Beeinträchtungen des Verkehrs kommen kann. Außerdem wird empfohlen, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig zu meiden.