Trotz Ferienende in Hessen und Winterurlaubern rechnen Verkehrsexperten nicht mit großen Verkehrsbeeinträchtigungen zum Jahresanfang.

Stuttgart Am zweiten Wochenende des neuen Jahres geht es insgesamt recht ruhig zu auf den Autobahnen und Fernstraßen. An der ein oder anderen Stelle kann es dennoch eng werden.

Zu Jahresbeginn noch ruhig auf den Straßen

Die großen Massen an Winterurlaubern sind zwar nicht mehr unterwegs, der Rückreiseverkehr rollt jedoch weiterhin. In Hessen enden an diesem Wochenende (10. bis 12. Januar) die Weihnachtsferien.

Außerdem brechen nicht feriengebundene Winterurlauber in die Alpen oder die Mittelgebirge auf. Insgesamt sieht der Auto Club Europa (ACE) aber nur ein mäßiges Staurisiko auf den Fernstraßen.

Stocken könnte es aufgrund der Winterurlauber vor allem auf süddeutschen Straßen und Strecken aus dem und in den Alpenraum. Hinzu kommt der übliche Pendlerverkehr am Freitagnachmittag.

Zu Verzögerungen wegen teils umfangreicher Baustellen kann es auf folgenden Strecken kommen:

A 1 Bremen - Osnabrück - Münster - Köln A 3 Passau - Regensburg // Erlangen - Würzburg - Frankfurt - Köln A 5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn A 7 Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm A 10 Berliner Ring A 20 Wismar - Rostock - Stettin A 24 Berliner Ring - Pritzwalk A 31 Meppen - Lingen (Ems) A 42 Kamp-Lintfort - Dortmund A 43 Recklinghausen - Wuppertal A 45 Dortmund - Hagen - Gießen A 46 Neuss - Düsseldorf - Wuppertal

In Österreich sind vor allem die Zufahrtsstraßen der Skigebiete von Staus betroffen, am Freitagnachmittag auch die Ballungszentren. Der ACE rechnet rund um Kufstein und vor Salzburg mit Verzögerungen.

In Tirol gelten auf bestimmten Strecken an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen Fahrverbote für den Durchgangsverkehr. Urlauber in den betroffenen Zielgebieten sind davon ausgenommen. Geschlossen sind auch alle Alpenpässe mit regulären Wintersperren.

Gut zu wissen: Sowohl für Österreich als auch für die Schweiz sind bis Monatsende noch die Jahresvignetten aus 2019 gültig. Zudem sind bestimmte grenznahe Streckenabschnitte mautfrei: Etwa der Abschnitt Kiefersfelden - Kufstein-Süd auf der Inntal-Autobahn A 12 in Tirol, die West-Autobahn A 1 von Walserberg bis Salzburg-Nord und die Rheintal-Autobahn A 14 von Hörbranz bis Hohenems.