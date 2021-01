Rhein-Hochwasser in Duisburg steigt - Zufahrten gesperrt

Duisburg. Der Rhein in Duisburg schwillt zusehends an. Wegen des Hochwassers werden Zufahrten gesperrt, Reiten auf den Deichen ist verboten.

Das erste Hochwasser in Duisburg kündigt sich an. In der kommenden Woche werden Spitzenwerte bis zu 9,5 Metern erwartet. Deshalb werden schon jetzt zur Vorbereitung einige Zufahrten zu Rheinzugängen gesperrt.

Das Sperrtor Marientor wird voraussichtlich am Wochenende geschlossen. Das geschieht ab einer Höhe von 7 Metern mit zum Schutz der Duisburger Innenstadt. Bevor das Sperrtor geschlossen werden kann, muss die Durchfahrt gereinigt werden. Deshalb können Wasserfahrzeuge vorsorglich bereits ab Samstag, 30. Januar, nicht mehr passieren.

Wegen Hochwasser: Reiten auf den Deichen ist verboten

Ab einem ist die Zufahrt zur NATO-Rampe am Deich Neuenkamp-Kaßlerfeld gesperrt. Zudem ist das Reiten auf Deichen verboten.

Die Wirtschaftsbetriebe bitten alle Duisburger, im Hinblick auf die Pandemie auf Hochwasserbesuche zu verzichten.

Köln und Bonn bereiten sich auf Rhein-Hochwasser vor

Auch Städte wie Köln und Bonn bereiteten sich auf das Rhein-Hochwasser vor, das sich aus geschmolzenem Schnee und dem jüngsten Regen speist. Und auch kleinere Flüsse in NRW verzeichneten hohe Pegelstände.

„Der Rhein wird sein Bett verlassen“, sagte der Leiter des Hochwasserinformationsdienstes des Landesumweltamtes (Lanuv), Bernd Mehlig, mit Blick auf das Wochenende. Das Wasser werde vielerorts bis an die Dämme kommen, besorgniserregende Entwicklungen würden derzeit allerdings nicht erwartet, die Lage sei kontrollierbar.

In Köln kann Rhein-Pegel auf rund sieben Meter steigen

Der Wasserstand im Rhein war am Freitag zunächst noch ähnlich wie an den Vortagen, doch die Tendenz lautete: schneller Anstieg. Beispielsweise in Köln wurde erwartet, dass der Pegelstand von Freitagnachmittag bis am Samstagmorgen um rund einen Meter auf 5,80 Meter steigen würde. In der Nacht auf Sonntag wurden sogar rund sieben Meter erwartet, wie die StEB mitteilten. Ab der Marke 6,20 Meter am Kölner Pegel wird die Schifffahrt dort eingeschränkt. Schiffe müssen langsamer und in der Mitte fahren, damit größere Wellen vermieden werden. Ab dem Pegelstand 8,30 Meter wird die Schifffahrt komplett gestoppt. Es sei möglich, dass das Wasser bis Mitte der nächsten Woche so weit ansteige, so die StEB.

Anders als kleinere Flüsse soll der Wasserstand im Rhein auch Anfang der nächsten Woche noch weiter zunehmen. Es komme eine „beträchtliche Welle“ von Süden, die sich auch noch mit Wasser aus der Mosel verbinden könne, sagte Mehlig vom Lanuv. „Das ist ein recht ordentliches Hochwasser.“ Hilfreich sei, dass es in der nächsten Woche nicht mehr so viel Regen geben solle.

In Rheinland-Pfalz schränkten Behörden Schifffahrt bereits ein

Stromaufwärts in Rheinland-Pfalz schränkten die Behörden bereits am Freitag die Schifffahrt auf dem großen Fluss ein. Sowohl Ober- als auch Mittelrhein sollen dem Hochwassermeldezentrum in Mainz zufolge auch in den kommenden Tagen weiter stark anschwellen. Am Mittelrhein ist demnach wohl mit den höchsten Wasserständen zu Beginn der kommenden Woche zu rechnen.

Laut einer Übersicht des nordrhein-westfälischen Landesumweltamtes konnten am Freitag bereits mehrere kleine Flüsse ausufern und zum Beispiel Straßen oder Wiesen in der Nähe überfluten. Entsprechende Wasserstände wurden etwa von der Sieg, der Agger und der Rur bei Monschau gemeldet.

In Solingen wurde im Tal der Wupper nahe der Müngstener Brücke ein Parkplatz geräumt. Dies sei aber eine rein präventive Maßnahme und ein kritischer Pegelstand noch nicht erreicht, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. In Sankt Augustin sperrte die Stadt einen Weg an der Sieg sicherheitshalber, weil sie zu viel Wasser führte.

In Menden lag der Wasserstand der Hönne am Samstag so hoch wie im gesamten Jahr 2020 nicht. (mit dpa)