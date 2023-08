Mann mit Messer durch Polizeischuss schwer verletzt

Rommerskirchen. Ein Einsatz in Rommerskirchen ist nach einem Beziehungsstreit eskaliert. Ein Polizist schoss auf einen Mann, der mit einem Messer bewaffnet war.

Die Polizei hat bei einem Einsatz in Rommerskirchen auf einen 41-jährigen Mann geschossen und ihn schwer verletzt.

Die Beamten wurden am Sonntagabend wegen Streitigkeiten zwischen dem Mann und seiner Partnerin gerufen, wie eine Polizeisprecherin in Neuss am Montagmorgen sagte. Der laut Polizeiangaben mit einem Küchenmesser bewaffnete Mann sollte die Wohnung an der Fichtenstraße bereits verlassen haben. Als das Streifenteam eintraf, habe sich der Mann auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus befunden.

Rommerskirchen: Durch Polizeischuss schwer verletzter Mann von Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Er soll sich äußerst aggressiv verhalten haben und zunächst auf den Streifenwagen eingeschlagen haben. Dann soll er mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zugekommen sein. Laut Polizeibericht setzte ein Polizist, nach vorheriger Androhung, die Schusswaffe ein und stoppte den Mann. Der 41-Jährige leistete anschließend noch Widerstand. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Eine Düsseldorfer Mordkommission hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen. Bestandteil dieser Ermittlungen ist unter anderem die Auswertung der Bilder aus einer Bodycam. (dpa/red.)

