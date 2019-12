Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke: Dieses Spiel zeigt, wie schwer es wird

Schalkes Niederlage im Top-Spiel war unnötig – aber nicht unverdient. Leverkusen war in den meisten relevanten Statistiken vorne. Schalke hatte zum Beispiel nur fünf Torschüsse zu verzeichnen (das ist der schwächste Wert in dieser Saison), auch nach dem Anschlusstor gab es keine ganz zwingende Ausgleichschance mehr. Nach sechs Pflichtspielen ohne Niederlage musste sich Schalke mal wieder einem Besseren beugen, die schwache erste Halbzeit hatte das Spiel in die für S04 verkehrte Richtung gelenkt.

Und dennoch: Dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit zurückkam, zeigt, was möglich gewesen wäre. Auch gegen einen solchen Gegner, der für Benito Raman derzeit stärker als Bayern München oder Borussia Dortmund ist. Es zeigt aber auch, wie schwierig das wird, diesen vorzüglichen Tabellenplatz zu verteidigen. Leverkusen steht in der Tabelle noch hinter Schalke. Bayern übrigens auch. (Manfred Hendriock)