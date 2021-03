Schalke-Keeper Rønnow und 5000 Zuschauer sehen Dänemarks 2:0

Saša Kalajdžić, der Stürmer des VfB Stuttgart, brachte Österreich in Schottland zweimal in Führung. Am Ende stand ein 2:2.

Tel Aviv/Glasgow. WM-Qualifikation: Die Schalker Frederik Rønnow (Dänemark) und Alessandro Schöpf (Österreich) kommen am Donnerstagabend nicht zum Einsatz.

Die Serie hält: Nach Sead Kolašinac (2:2 in der WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina in Finnland) und Malick Thiaw (3:0 bei der U-21-Europameisterschaft mit Deutschland gegen Ungarn) sahen auch die Nationalspieler des FC Schalke 04 am Donnerstagabend keine Niederlage. Allerdings kamen weder Torwart Frederik Rønnow noch Alessandro Schöpf zum Einsatz.

Zum Auftakt in der Gruppe F der WM-Qualifikation setzte sich Dänemark vor 5000 Zuschauern im Bloomfield Stadium in Tel Aviv mit 2:0 (1:0) gegen Israel durch und feierte damit im achten Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen den achten Sieg.

Martin Braithwaite und Jonas Wind treffen für Dänemark

Dabei saß der Schalker Schlussmann Frederik Rønnow nur auf der Bank, im Tor stand – wie eigentlich immer – der routinierte Kasper Schmeichel (34) vom Premier-League-Dritten Leicester City. Die Tore für die Dänen, die am Sonntag (18 Uhr) in Herning auf Moldawien treffen werden, erzielten Martin Braithwaite vom FC Barcelona (13.) und Jonas Wind vom FC Kopenhagen (67.).

Eine Punkteilung seiner Österreicher verfolgte Schalkes Alessandro Schöpf im Hampden Park in Glasgow. Dort gab es ein 2:2 (0:0) gegen Schottland. Nach einer langweiligen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Abschnitt mächtig an Fahrt auf, und Saša Kalajdžić, der Stürmer des Bundesliga-Aufsteigers VfB Stuttgart, brachte das Team von Trainer Franco Foda zweimal in Führung – mit 1:0 in der 55. Minute und mit 2:0 in der 80. Minute per Kopfball nach einer Flanke des Mönchengladbachers Stefan Lainer.

Traumtor: John McGinn gleicht per Fallrückzieher für Schottland aus

Den Traum vom österreichischen Auftaktsieg in der WM-Qualifikation zerstörte dann aber John McGinn von Aston Villa, und zwar mit einem Traumtor. Per Fallrückzieher schaffte er in der 85. Minute den Treffer zum leistungsgerechten 2:2-Endstand.

So haben hinter Tabellenführer Dänemark vier Teams in dieser Gruppe F einen Punkt: Schottland und Österreich sowie Moldawien und die Färöer, die sich mit 1:1 getrennt haben. Nächster Gegner der ÖFB-Mannschaft sind am Sonntag (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion in Wien die Färöer. (AHa)