Schalke: Malick Thiaw spricht von sehr schwieriger Situation

Zenica/Székesfehérvar. Die Länderspiel-Ergebnisse der beiden Spieler des FC Schalke 04 vom Samstagabend sind zwei Unentschieden. Sead Kolašinac läuft als Kapitän auf.

Zwei Unentschieden sind die Samstagabend-Bilanz der beiden Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Dabei kam Innenverteidiger Malick Thiaw bei der U-21-Europameisterschaft beim 1:1 (0:0) gegen die Niederlande allerdings wie schon zum Auftakt beim 3:0 gegen Ungarn nicht zum Einsatz. Indes führte Sead Kolašinac die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas beim 0:0 im Testspiel gegen Costa Rica als Kapitän aufs Feld.

Dass er nichtsdestotrotz zum Kader der U-21-Nationalmannschaft gehört, macht Schalke-Profi Thiaw auch ohne Einsatz glücklich. Obwohl es für ihn und den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga überhaupt nicht gut läuft. „Wir sind in einer sehr schwierigen Situation“, sagt der 19-Jährige im Interview auf dfb.de. „Nichtsdestotrotz denke ich, dass es für mich persönlich ganz gut lief. Ich habe viele Spiele machen dürfen, da waren auch ein paar gute dabei. Dass daraus nun die EM-Nominierung für die U21 resultiert ist, macht mich natürlich sehr glücklich.“

Zum Einsatz kam sein Schalker Kollege Sead Kolasinac. Im Stadion Bilino Polje in Zenica gab es beim torlosen Unentschieden kaum Höhepunkte. „Es gab auf beiden Seiten viele Fehler“, sagte Elvir Rahimić, der Co-Trainer Bosnien-Herzegowinas, nach dem 0:0 gegen die Mittelamerikaner aus Costa Rica.

Sead Kolašinac und Bosnien-Herzegowina erwarten den Weltmeister

Sead Kolašinac, der Schalker Kapitän, der am Mittwoch in Helsinki zum Auftakt der WM-Qualifikation beim 2:2 in Finnland erst kurz vor dem Schlusspfiff eingewechselt worden war, spielte diesmal 80 Minuten. Dann musste der linke Verteidiger seinen Platz für Selmir Pidro vom FK Sarajevo räumen.

Nur vier Tage nach diesem Test gegen Costa Rica geht es für Bosnien-Herzegowina in der Gruppe D der WM-Qualifikation mit dem Spiel gegen den Weltmeister weiter. Die Partie gegen Frankreich, das in seinem ersten Spiel gegen die Ukraine nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, wird am Mittwoch (31. März) um 20.45 Uhr in Sarajevo angepfiffen.

Deutschlands U-21-Team trifft am Dienstag auf das punktgleiche Rumänien

Nach ihrem 3:0 über Ungarn schafften die deutschen U-21-Fußballer dank einer starken Schlussphase ein 1:1 gegen die Niederlande. Den Rückstand, für den Justin Kluivert von RB Leipzig gesorgt hatte (48.), glich Lukas Nmecha vom RSC Anderlecht nach toller Vorarbeit von Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) in der 84. Minute aus.

Damit haben die Deutschen in der Gruppe A der U-21-Europameisterschaft ebenso wie Rumänien (2:1 gegen Ungarn) vier Punkte, während die Niederländer bei zwei und die Ungarn bei null Zählern stehen. Ihr letzte Gruppenpartie bestreitet die Mannschaft von Stefan Kuntz am Dienstag (30. März, 18 Uhr) in der Bozsik-Arena in Budapest gegen Rumänien.

Trainer Stefan Kuntz: „Es war ein verdientes Unentschieden zum Schluss“

Jedenfalls war der DFB-Trainer nach diesem 1:1 gegen die Niederlande sehr zufrieden. „Es war ein sehr emotionales Spiel und ein Messen auf hohem Niveau in dieser Altersklasse“, sagte Stefan Kuntz auf dfb.de „Wie die Mannschaft dagegengehalten hat, darauf bin ich extrem stolz. Wir haben bis zum Schluss nicht aufgegeben. Das ist echt fantastisch. Es war ein verdientes Unentschieden zum Schluss.“

(AHa)