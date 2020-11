Der FC Schalke 04 versinkt im Chaos. Auf die 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg folgten bekanntlich personelle Konsequenzen. Die Abstiegsangst ist groß. Auch bei den Fans. Nach nun schon 24 Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg wenden sich die Supporters in einem offenen Brief an die Lizenzspieler-Mannschaft.

Der Supporters-Club, eine der einflussreichsten Schalker Fanvereinigungen mit mehr als 1000 Mitgliedern, fordert in seinem Brandbrief vor allem eines: „Tragt unser Vereinswappen wieder mit Stolz auf den Platz, kämpft für die Fans, die Stadt, eine ganze Region und die Farben dieses außergewöhnlichen Vereins. Zerreißt euch für das königsblaue Trikot, verschafft euch Respekt, Anerkennung, und verbreitet wieder ein wenig Angst vor einer kämpferischen Schalker Einheit.“ Diesen Weg haben die Supporters gewählt, weil sie sich wegen der Corona-Pandemie nicht im Stadion oder am Trainingsgelände äußern können. „Wir können“, schreiben sie, „aber auch nicht mehr still mitansehen, wir ihr unseren Verein gerade in den Exitus treibt!“

Das Schreiben ist angekommen, zumindest bei Manuel Baum. „Ich habe mir den Brief selbst mehrmals durchgelesen. Ich finde, dass er wirklich fair, ehrlich und verständnisvoll war“, sagt der Schalker Cheftrainer. „Die Reaktionen auf unsere Entscheidungen gehen ja in die Richtung. Wir sehen die Problematik vor allem in dem Bereich, den ich ausgeführt habe. Natürlich nehmen wir die Spieler ins Boot. Mark Uth zum Beispiel – der leidet mit dieser Situation. Man hat das gesehen. Wir haben genügend gute, vernünftige Spieler, die mit Herzblut dabei sind und gemeinsam etwas leisten wollen, um den Fans etwas zurückzugeben. Das ist das größte Problem, dass wir die Fans in dieser Region Woche für Woche mit Ergebnissen enttäuschen.“

Schalke ist nicht nur ein Fußballverein, sondern eine Lebenseinstellung

Der Fanclub fordert, dass die Mannschaft mehr Einsatz zeigt und sich auf die Schalker Malocher-Tugenden beruft. „Zerreißt euch auf dem Platz für die königsblauen Farben, kämpft bis zur völligen Erschöpfung!“, heißt es in dem offenen Brief, der am Mittwochabend rausgegangen ist. Die aktuellen Leistungen wolle man nicht mehr hinnehmen. „Das will niemand sehen“, schreiben die Supporters den Spielern, „und hier verliert ihr dann die Unterstützung der Fans!“

Apropos: Der Fanclub versucht auch noch einmal sehr deutlich klarzumachen, welche Bedeutung der FC Schalke 04 hat. „Wir wissen nicht, wer von euch es wirklich wahrgenommen hat und es versteht“, heißt es, „aber für viele Menschen in der Region und in ganz Deutschland ist Schalke nicht nur ein Fußballverein, sondern eine Lebenseinstellung, wenn nicht sogar der Lebenssinn.“ (AHa/aer)