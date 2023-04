Ausflugsziel Freizeitpark Schloss Beck startet am 3. April in die Saison

Bottrop. Der Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop-Kirchellen ist aktuell noch in der Winterpause, los geht es wieder mit Beginn der Osterferien in NRW.

Der Freizeitpark Schloss Beck ist seit Anfang April wieder geöffnet.

ist seit Anfang April wieder geöffnet. Wegen gestiegener Energiekosten wurden die Eintrittspreise leicht erhöht .

. Diese Attraktionen bietet der Park in Bottrop-Kirchhellen seinen Gästen,

Zum Start der Osterferien in NRW hat auch der Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop die neue Saison eingeläutet. Leider fiel die Eröffnung am 1. April buchstäblich ins Wasser. Der Park musste wegen des starken Dauerregens aus Sicherheitsgründen sogar vorzeitig geschlossen werden.

Der Freizeitpark im Norden von Bottrop ist hauptsächlich für Familien mit jüngeren Kindern geeignet. Auf dem Gelände des Wasserschlosses aus dem 18. Jahrhundert finden sich diverse Fahrgeschäfte und Buden mit Essensangeboten. Ein Überblick über die wichtigsten Informationen:

Schloss Beck: Das kostet der Eintritt

Das Kettenkarussell ist eines der beliebtesten Fahrgeschäfte im Freizeitpark Schloss Beck. (Archivbild) Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Wegen der in den vergangenen Monaten gestiegenen Strompreise hatte das Schloss Beck bereits im Herbst 2022 leicht anheben müssen. In der Saison zahlen Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene nun einheitlich 14 Euro an der Kasse vor Ort. Kinder unter drei Jahren kommen weiterhin kostenlos in den Park (bitte Altersnachweis mitbringen, bei Säuglingen nicht notwendig). Für Hunde wird ein Eintrittspreis von einem Euro verlangt.

Diese Attraktionen bietet das Schloss Beck:

Der Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop-Kirchhellen ist auch ein Paradies für Rutschenliebhaber. Foto: Thomas Gödde/ Funke Foto Services

Für jede Altersgruppe gibt es im Freizeitpark passende Attraktionen, heißt es von der Betreiberfamilie. Familienachterbahnen, ein Autoscooter, Schwebeturm und Gruselkeller sowie Karussells und eine Wellenrutsche gehören laut Webseite zu den Highlights.

In der Saison 2022 wurde ein neues Kettenkarussell in Betrieb genommen – mit 19 Plätzen für Kinder und fünf für Erwachsene.

Auf dem Baumkronenpfad können Familien etwas über die Natur und die Tierwelt erfahren. Beliebt ist bei Kindern die Waldtier-Bahn. In einem Igel-, Fuchs- oder Hasen-Wagen gondelt sie durch den Wald.

Auf Spielplätzen haben die kleinen Besucher die Möglichkeit, sich auszutoben. Viele Fahrgeschäfte können Kinder und Eltern per Knopfdruck selbst bedienen. „Becki’s Entdeckerparadies“ ist eine teilweise überdachte Spielwelt zum Klettern. Dort gibt es auch eine Rutsche – ideal für Familien.

In diesem Jahr auch der neue Wasserspielplatz neben dem Schlossteich nahe des Baumwipfelpfads fertig sein.

Die Gastronomie im Schloss Beck:

Für sämtliche Geschmäcker habe der Freizeitpark das passende Angebot, schreibt die Betreiberfamilie auf ihrer Webseite. Es gebe genügend Sitzmöglichkeiten in dem Park, auf denen sich Pommes, Currywurst, Pizza, Kaffee und Co. genießen ließen.

Die Anreise zum Freizeitpark Schloss Beck:

Wer mit dem Auto anreist, sollte über die A 31 fahren und die Ausfahrt 40 (Kirchhellen) nehmen. Über die Feldhauser Straße geht es weiter in Richtung „Im Mandel“, dann kommen schon die Parkplätze. Genügend Parkplätze stehen laut den Betreibern zur Verfügung. Sie kosten zwei Euro.

Schloß Beck in Bottrop lockt mit vielen verschiedenen Attraktionen. Was Sie bei einem Besuch des Freizeitparks alles erleben können. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zugreisende können am Bahnhof „Bottrop Feldhausen“ aussteigen. Die Bahnlinien RE14, RB44 sowie RB4 steuern den Haltepunkt an. (juh/lra)

