Gottesdienste So werden in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Gottesdienste gefeiert

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Gottesdienste to go, auf Youtube, Facebook, Zoom oder den Gemeindehomepages - aber nicht als Präsenzgottesdienste

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck. Einen Gottesdienst an Heiligabend zum Mitnehmen bietet das evangelische Gemeindezentrum Bislich/Diersfordt/Flüren an. Bis zum 24. Dezember kann man sich Geschenktüten anbieten, in denen alles für den Heiligen Abend enthalten ist, was benötigt wird: alle Zutaten für eine leckere Tasse Kaffee, ein Plätzchen, eine Kerze und ein Lesegottesdienst. Die Tüten können an folgenden Abholstationen mitgenommen werden: Vorgarten am evangelischen Gemeindehaus, Dorfstraße 2, Bislich; an der Treppe der Schlosskirche, Diersfordt, am Eingang der Christuskirche, Marsstraße 1, Flüren. Am Heiligen Abend ist um 15 Uhr in der Christuskirche Flüren ein Videogottesdienst abrufbar, an dem über die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Bislich/Diersfordt/Flüren jede interessierte Christin und jeder interessierte Christ teilnehmen kann, unter folgender Adresse: https://www.ev-kirche-am-rhein.de.

In der Gemeinde Sankt Nikolaus Wesel werden ein „Krippenspiel-Gottesdienst“ am Heiligen Abend um 15 Uhr und die Feier der Christmette um 22 Uhr, jeweils in der Martini-Kirche, live im Internet (www.sanktnikolaus-wesel.de) auf dem Youtube-Kanal gestreamt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Schermbeck sagt bis auf die Gottesdienste am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag werden alle Präsenzgottesdienste ab. Die Teilnehmerzahl bei den beiden musikalisch geprägten Gottesdiensten wird auf 30 begrenzt, der Ablauf verkürzt. Die Gemeinde bittet um Anmeldung über das Gemeindebüro (Tel.02853-3114, gemeindebuero@kirche-schermbeck.de). Am 25. Dezember beginnt der Gottesdienst um 18 Uhr. Organist Christian Braumann spielt besonders ausgewählte weihnachtliche Musik. Die Leitung hat Pfarrer Dieter Hofmann. Am 26. Dezember spielen um 11 Uhr das Kammermusikquartett „Instrumenta varia“ aus Haldern und Organist Marco Rohde. Pfarrer Hans Herzog verantwortet die Liturgie. Ab dem 24. Dezember sind auf der Homepage der Gemeinde verschiedene Gottesdienstformate zu finden. Es gibt ein Krippenspiel, bei dem Schermbecker Kinder und einige Überraschungsgäste mitwirken. Natürlich gibt es auch einen Gottesdienst für Jugendliche und Erwachsene. Darin spielt unter anderem die Gemeindeband „Drachenschorsch“. Spätestens am 2. Weihnachtsfeiertag wird der Gottesdienst vom Vortag mit festlicher Orgelmusik online gestellt. Ausdrücklich verweist die Georgsgemeinde auf die Möglichkeit hin, Gottesdienste im Radio und im Fernsehen zu verfolgen. Die Reihe der mit der Kirchengemeinde Drevenack im Wechsel produzierten Video-Gottesdienste wird auch im neuen Jahr fortgesetzt.

Youtube, Facebook, Homepage

Zu Heiligabend veröffentlicht die evangelische Kirchengemeinde Wesel mehrere Videobeiträge auf ihren Kanälen auf Youtube, Facebook und der Homepage www.kirche-wesel.de: „Weihnachten im Willibrordi-Dom“ – ein Videogruß zum Heiligabend mit dem Friedenslicht aus Bethlehem; "Ganz anders und doch vertraut - Weihnachten am Lauerhaas" mit Pfarrer Albrecht Holthuis sowie zahlreichen Mitwirkenden aus allen Altersstufen; "Weihnachtsspiel mal anders - ein Weihnachtsgruß der evangelischen Jugend Wesel (in der Eigenproduktion wird auf moderne Art und Weise mit Video-Calls und Zoom-Meetings die Geschichte der Entstehung eines ungewöhnliches Weihnachtsspiels nachgezeichnet; die Produktion entstand nach einer Idee von Sebastian Brinks und Larissa Lacks und mit den Jugendleiter/innen Katrin Wientges, Dieter Skusa, Daniel Harke und weiteren Jugendlichen umgesetzt); "An Weihnachtsbaum und Krippe - mit Pfarrer Dr. Christoph Kock von der Friedenskirche"; "Mit Abstand am Besten: Videoimpuls zu Heiligabend aus der Friedenskirche mit Pfarrer Dr. Christoph Kock"; "Freude im Trümmerfeld: Predigt über Jesaja 52,7-10" von Pfarrer Dr. Christoph Kock - Podcast und Text zum Download.

Die Gottesdienste an Heiligabend feiert die evangelische Kirchengemeinde Gahlen ausschließlich online in der Dorfkirche (Friedenskirche) um 15, 16 und 23 Uhr (Zoom-Link https://zoom.us/j/95398734756?pwd=UGJhaENKV1J6S1BjZU9oZFVUN0FBdz09).

Die Präsenzgottesdienste in der gesamten katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich fallen aus. Die Kirchen sind an Heiligabend von 15 bis 18 Uhr und an den folgenden Sonn- und Feiertagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet, so dass an der Krippe das Friedenslicht entzündet und ein Gebet gesprochen werden kann. Gebetsimpulse liegen bereit, können mitgenommen und in der Nachbarschaft verteilt werden. Sie sind auch auf der Homepage der Kirchengemeinde abrufbar: www.pfarrei-stulrich.de.