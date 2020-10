Hagen. Das Land will angesichts hoher Infektionszahlen die privaten Feiern in Gaststätten einschränken. Sollten wir sogar ganz auf Partys verzichten?

Die Teilnehmerzahl an privaten Feiern in öffentlichen Räumen - zum Beispiel Hochzeiten oder Geburtstage - soll voraussichtlich ab November auf 50 Gäste beschränkt werden. Sollten wir generell auf Partys verzichten in der Corona-Krise? Was ist Ihre Meinung dazu?

Ihnen wird keine Umfrage angezeigt? Dann klicken Sie hier.