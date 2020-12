Sollten zu Weihnachten Präsenz-Gottesdienste stattfinden?

Hagen. Sollten die Weihnachtsgottesdienste trotz Corona stattfinden? Die Protestanten in NRW sind gespalten. Was ist Ihre Meinung dazu? Stimmen Sie ab!

Darf man an Weihnachten trotz Corona an einem Gottesdienst teilnehmen? Die Kirchen in NRW geben darauf unterschiedliche Antworten (Link). So rät die evangelische Kirche in Westfalen dringend von Präsenzgottesdiensten ab, im Rheinland aber nicht. Auch bei den Katholiken gibt es bisher keine Verbote.

Was meinen Sie: Sollten Präsenz-Gottesdienste stattfinden?

