10 Millionen: Eurojackpot geht wieder nach Deutschland

Essen. Gleich in der ersten Ziehung der neuen Jackpot-Periode wurde der Eurojackpot am vergangenen Dienstag, 8. August, geknackt. Ein Spielteilnehmer aus Sachsen-Anhalt holte sich dank sieben richtiger Gewinnzahlen die zehn Millionen Euro. Erst am Freitag zuvor hatte ein Tipper aus Hamburg den Eurojackpot geknackt.

Jetzt sagte der Glückspilz aus Sachsen-Anhalt als einziger in Europa alle 5 aus 50-Gewinnzahlen (6, 12, 25, 31 und 37) sowie die beiden Eurozahlen 6 und 9 korrekt voraus. Damit gehört die Gewinnsumme von exakt zehn Millionen Euro allein ihm. Das letzte Mal, dass ein zweistelliger Millionenbetrag bei Eurojackpot nach Sachsen-Anhalt ging, war im Juli 2018. Damals hatte ein Ehepaar den Jackpot mit rund 45 Millionen Euro gewonnen.

Gewinner bereits bekannt

Der Spielschein mit drei Eurojackpot-Tipps war in der vergangenen Woche in einer der 60 Lotto-Verkaufsstellen in Magdeburg abgegeben worden. Gespielt wurde der Schein für zwei Ziehungen – 4. und 8. August. Der Spieleinsatz betrug inklusive Bearbeitungsgebühr 12,60 Euro. Da der Schein per LottoCard – der Kundenkarte von LOTTO Sachsen-Anhalt – abgegeben wurde, erhält der Magdeburger schon bald eine Benachrichtigung über seinen Millionengewinn, sofern er sich nicht vorher selbst meldet.

Glück für Deutschland

Bemerkenswert am Gewinn in Sachsen-Anhalt: Es ist gerade einmal wenige Tage her, dass es einem Spielteilnehmer aus Deutschland gelang, den Eurojackpot zu knacken. Erst am Freitag, 4. August, erzielte ein Hamburger einen Treffer in der ersten Gewinnklasse und gewann damit rund 117 Millionen Euro – Rekord für die Hansestadt.

Halbe Million für zwei weitere Tipper

Grund zur Freude hatten am Dienstagabend neben dem Gewinner aus Sachsen-Anhalt zudem zwei Spielteilnehmer aus Bayern und Norwegen. Ihre Treffer in der zweiten Gewinnklasse sind mehr als eine halbe Million Euro wert – und zwar jeweils genau 565.949,10 Euro.

Nächste Chance am Freitag

Der Eurojackpot startet am kommenden Freitag, 11. August, wieder mit zehn Millionen Euro. Und wer weiß – vielleicht gelingt es wieder einem Deutschen, den Jackpot zu knacken. Die Spielteilnahme ist am Ziehungstag bis 19 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de möglich.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.