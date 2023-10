52 Millionen im Jackpot: Wer hat Glück am Freitag, dem 13.?

Münster/Essen. Auch bei Eurojackpot kann am kommenden Freitag, 13. Oktober, das Glück herausgefordert werden: Im Jackpot warten rund 52 Millionen Euro.

Einer schwarzen Katze an einem Freitag, dem 13., zu begegnen, soll dem Aberglauben nach zu großem Unheil führen. Doch für viele Menschen ist dieser Tag kein Pech-, sondern ein Glückstag. Auch bei Eurojackpot kann am kommenden Freitag, 13. Oktober, das Glück herausgefordert werden: Im Jackpot warten rund 52 Millionen Euro.

Glückstag bei Eurojackpot

Freitag, der 13., soll ein Unglückstag sein? Schierer Aberglaube! Glückstag ist zutreffender für dieses Datum – jedenfalls sofern Tipps für Eurojackpot abgegeben werden. Im Januar 2023 beispielsweise gab es diese Konstellation zuletzt. An diesem Tag wurden gleich 14 Tippern bei der Lotterie Eurojackpot Hochgewinne im sechsstelligen Bereich ausgezahlt. Im zweiten Rang gingen jeweils 718.547,60 Euro nach Berlin, Spanien und Finnland. Elf weitere Tipper, einer davon aus dem Raum Wuppertal, erhielten 110.516,50 Euro.

Jackpot-Treffer am Freitag, dem 13.

An einem Freitag, dem 13., konnte der Eurojackpot bereits viermal geknackt werden:

Der jüngste Jackpot-Gewinn an einem Freitag, dem 13., stammt aus dem Jahr 2021. Zwei Glückspilze aus Finnland und Polen teilten sich den 90-Millionen-Jackpot.

Am 13. November 2015 ging ein Jackpot-Gewinn nach Deutschland. Ein Baden-Württemberger jubelte über rund 32,7 Millionen Euro.

Auch in Nordrhein-Westfalen konnte an einem Freitag, dem 13., der Eurojackpot geknackt werden. Nach dem 13. Dezember 2019 zahlte WestLotto rund 10,5 Millionen Euro an einen glücklichen Tipper im Raum Köln aus.

Exakt zehn Millionen Euro gingen am 13. Mai 2016 nach Finnland.

Teilnahme

Gelingt jetzt der nächste Jackpot-Treffer an einem Freitag, dem 13.? Bei der kommenden Eurojackpot-Ziehung am 13. Oktober warten rund 52 Millionen Euro im ersten Gewinnrang. Wer sein Glück an diesem Datum versuchen möchte, kann dies in jeder WestLotto-Annahmestelle und unter www.westlotto.de tun.

