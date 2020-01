Fortuna liebt die „64“. Zu diesem Ergebnis kommt man jedenfalls bei der Lotterie KENO. Jeden Tag werden bei dieser Lotterie 20 Gewinnzahlen zwischen 1 und 70 gezogen. 2019 zählte die „64“ am häufigsten zu den Gewinnzahlen. In 365 Ziehungen war sie 128-mal dabei.

„Will you still love me, when I’m 64“, sangen die Beatles. Auf KENO bezogen lautet die Antwort: Ja – Fortuna liebt die „64“.

„64“ als KENO-Zahl am häufigsten gezogen

Jeden Tag werden bei dieser Lotterie 20 Gewinnzahlen zwischen 1 und 70 gezogen. 2019 zählte die „64“ am häufigsten zu den Gewinnzahlen. In 365 Ziehungen war sie 128-mal dabei. Die „64“ ist gleichzeitig sogar die meist gezogene Gewinnzahl in der 15-jährigen KENO-Geschichte. In den bislang 5.500 Ziehungen (Stand 19. Januar) erlebte die „64“ bereits 1.645 Auftritte als Gewinnzahl.

Große Auswahl

KENO ist eine Lotterie, bei der die Tipper vieles selbst bestimmen: wie viele Zahlen getippt werden, wie hoch der Einsatz ist, an wie vielen Ziehungen teilgenommen wird. Die Anzahl getippter Zahlen (mindestens zwei, höchstens zehn) bestimmt den KENO-Typ. Jeder KENO-Typ hat seinen eigenen Gewinnplan mit festen Quoten. Diese Quoten werden mit dem gewählten Spieleinsatz (1, 2, 5 oder 10 Euro) multipliziert. So sind Gewinne bis zu einer Million Euro möglich (zehn Richtige beim KENO-Typ 10 mit zehn Euro Einsatz). Eine Besonderheit von KENO: Bei den Typen 8, 9 und 10 wird sogar mit null Treffern gewonnen!

