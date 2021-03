"Cool Cash": Das Rubbellos mit eingebautem Sommer-Feeling

Essen. Das neue Rubbellos "Cool Cash": jede Menge Gewinne von 2 Euro (Chance 1 : 8) bis zu 50.000 Euro (Chance 1 : 550.000).

Weißer Sand, blaues Wasser und strahlender Sonnenschein: Was aktuell noch in weiter Ferne scheint, wird in den WestLotto-Annahmestellen und im Internet jetzt greifbar! Das neue Rubbellos „Cool Cash“ kommt frisch daher, macht gute Laune und Lust auf Urlaub. Außerdem birgt es jede Menge Gewinne von 2 Euro (Chance 1 : 8) bis zu 50.000 Euro (Chance 1 : 550.000).

Und so einfach funktioniert der Rubbelspaß: Die sechs bunten Surfbretter mit den Eurozeichen freirubbeln. Taucht als Symbol ein Seestern auf, haben Sie den darunter stehenden Geldbetrag gewonnen.

"Cool Cash" auf einen Blick:

• Preis: 2 Euro

• Gewinn bei Seestern-Symbol unter der Rubbelfläche

• Mehrfachgewinne pro Los möglich

• Hauptgewinn: 50.000 Euro

Erhältlich in den geöffneten Lotto-Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)