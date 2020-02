Das Glück, eine faule Socke zu sein

Die GlücksSpirale hat Anfang Februar die Preise für die besten Beiträge beim bundesweiten Wettbewerb „GlücksSpirale Film Award 2019“ verliehen.

Prämiert wurden bis zu 60 Sekunden lange Clips rund um die Themen Glück, Gewinnen und die GlücksSpirale.

Bester Clip

Der Münchener Filmemacher Philipp Link lieferte für die Jury die beste Antwort auf die Frage „Was ist eigentlich Glück?“ Der Protagonist seines mit 7.500 Euro dotierten Siegerfilms ist Opa. „Opa hat immer Zeit“, kommentiert dessen Enkel aus dem Off herrlich aus der Zeit gefallene Filmschnipsel im Super-8-Format, in denen der Großvater sein Traumleben genießt. Während der Projektor laut hörbar schnurrt, erklärt der Enkel, warum Opa seiner Meinung nach keine „faule Socke“ ist – obwohl er GlücksSpirale-Rentner ist, dauernd Freizeit hat und gerne in der Sonne liegt.

Platz zwei und drei

Platz zwei und 3.000 Euro gingen an den Dortmunder Holga Rosen. In seinem Comic-Clip zieht ein unerschrockener Superheld ins düstere Schloss des Bösen, um das dort wohnende Pech zu bannen. Das als diabolisches Ungeheuer personifizierte Pech lacht über die unnützen Versuche, seine Macht per vierblättrigem Kleeblatt und einem Glücksschwein mit Hufeisen zu zerstören. Im Angesicht eines vorgehaltenen GlücksSpirale-Loses platzt es allerdings mit großem Knall. An den Drittplatzierten Luis Seemann aus Berlin gingen 2.000 Euro Prämie. In seinem Clip ist Glück ansteckend wie Grippe.

Publikumsliebling

Ein weiterer Preis ging ebenfalls nach Dortmund: Laura Ufer sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Querdenker“. Aus NRW gewannen zudem Andreas Blind aus Holzkirchen in der Kategorie „Heartbreaker“ und Janus Kölbl aus Schwerte, der Sieger in der Rubrik „Publikumsliebling“ wurde.

Alle Clips sind hier zu sehen: https://www.gluecksspirale.de/film-award/

--------------------------

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)