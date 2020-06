Der Pott muss weg

Essen. Garantierte Ausschüttung am 3. Juni.

Seit inzwischen zwölf Ziehungen konnte kein Tipper die richtigen Zahlen bei LOTTO 6aus49 voraussagen. Der Jackpot klettert auf 28 Millionen Euro für die heutige Ziehung am Mittwoch, 3. Juni).

Das Besondere an der nächsten Lotto-Ziehung: Es findet eine garantierte Ausschüttung des Lotto-Jackpots statt. Wenn der Jackpot zu lange nicht geknackt wurde, muss er in der 13. Ziehung ausgeschüttet werden – so steht es in den Teilnahmebedingungen.

Gibt es in der kommenden Ziehung keinen Spielteilnehmer mit sechs Richtigen plus Superzahl, wird die komplette Gewinnsumme auf die darunterliegende Gewinnklasse 2 verteilt. Dann reichen für einen Volltreffer bereits sechs richtige Zahlen ohne Superzahl aus. Damit verbessert sich die Gewinnchance von 1 : rd. 140 Millionen (Gewinnklasse 1) auf 1 : 16 Millionen (Gewinnklasse 2). Würde der zweite Rang ebenfalls von keinem Tipper getroffen, geht der Jackpot in die dritte Gewinnklasse über. Hier liegt die Chance auf einen Treffer bei 1 : 543.000.

Die Nordrhein-Westfalen haben bei garantierten Jackpot-Ausschüttungen besonders viel Glück. Am 14. Mai 2016 gewann ein WestLotto-Tipper mit der zweiten Gewinnklasse über 37 Millionen Euro. Wenige Monate später, am 14. September 2016 folgte eine weitere garantierte Ausschüttung – erneut gewann ein Lottospieler aus NRW in der zweiten Gewinnklasse rund 33 Millionen Euro. Die darauffolgende garantierte Ausschüttung fand erst drei Jahre später im Januar 2019 statt. Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen teilten sich den Jackpot und wurden zehnfache Millionäre. Bei der letzten und insgesamt vierten garantierten Ausschüttung am 29. Juni 2019 gewann wieder ein Nordrhein-Westfale. Mit sechs richtigen Zahlen in zweiten Gewinnklasse gewann der Tipper rund 31 Millionen Euro. Ist das ein gutes Omen für die kommende Lotto-Ziehung?

Wer in Nordrhein-Westfalen mitspielen möchte, kann seinen Glückstipp in den Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgeben.

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)