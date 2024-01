Eurojackpot: Freitag sind wieder 120 Millionen drin

Am kommenden Freitag, 12. Januar, findet die dritte Ziehung mit dem Rekordjackpot von 120 Millionen Euro in Folge statt. Durch den Überlauf des Jackpots in der Gewinnklasse 1 gibt es im zweiten Rang einen weiteren Jackpot von 24 Millionen Euro.

Essen. Bei der Dienstagsziehung der Lotterie Eurojackpot am 9. Januar gab es erneut keinen Gewinner im ersten Rang. Am kommenden Freitag, 12. Januar, findet daher bereits die dritte Ziehung mit dem Rekordjackpot von 120 Millionen Euro in Folge statt. Durch den Überlauf des Jackpots in der Gewinnklasse 1 gibt es im zweiten Rang einen weiteren Jackpot von 24 Millionen Euro.

Es geht weiter: Der Mega-Jackpot der Lotterie Eurojackpot von 120-Millionen Euro wurde auch am Dienstagabend, 9. Januar, wieder nicht geknackt. Zum ersten Mal bleibt er drei Ziehungen in Folge verfügbar. Und nicht nur das - durch den Überlauf des ersten Rangs in die Gewinnklasse 2 ist dort ein weiterer Jackpot von rund 24 Millionen Euro entstanden. Die nächste Ziehung folgt am Freitag, 12. Januar.

Vier neue Millionäre

Die Ziehungsergebnisse lauten 9, 12, 26, 41, 47 mit den beiden Eurozahlen 7 und 10. Im zweiten Rang gibt es neue Millionäre. Sie erhalten Beträge von 5.142.221,90 Euro. Die Gewinne werden in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Dänemark und Finnland ausgezahlt.

Vierter 120-Millionen-Jackpot

Zuletzt wurde ein 120-Millionen-Euro-Jackpot im Sommer 2023 geknackt: Am 23. Juni ging die maximal mögliche Gewinnsumme nach Schleswig-Holstein. Es war gleichzeitig der Beginn einer beispiellosen Siegesserie deutscher Tipper bei der europäischen Lotterie. Die vergangenen neun Jackpots wurden allesamt von deutschen Spielteilnehmern gewonnen. 2022 gab es zwei weitere Jackpots mit Gewinnen von 120 Millionen Euro. Am 8. November hatte ein Tipper in Berlin das Glück auf seiner Seite. Der erste 120-Millionen-Euro-Gewinn überhaupt wurde am 22. Juli 2022 in Dänemark ausgezahlt.

24 Millionen Euro im zweiten Rang

Zur kommenden Ziehung am Freitag, 12. Januar, wächst der Jackpot im zweiten Rang auf 24 Millionen Euro an. Diese außergewöhnliche Konstellation kommt immer dann zum Tragen, wenn der Jackpot im ersten Rang bei den maximal möglichen 120 Millionen Euro steht. Durch die gesetzliche Deckelung des Jackpots bei dieser Summe wandern die eigentlich für die Gewinnklasse 1 vorgesehenen Einsätze dann in den zweiten Rang, wodurch hier ebenfalls eine hohe Millionensumme ausgespielt wird.

Tipps bis Freitag abgeben

Die Chance auf die beiden Jackpots besteht noch bis Freitagabend, 12. Januar. Tipps können bis 19 Uhr in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de abgegeben werden. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen. Die Chance auf einen Treffer im ersten Gewinnrang liegt bei 1 : 140 Millionen, auf einen Treffer in der Gewinnklasse 2 bei 1 : 7 Millionen.

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance im ersten Rang 1 : 140 Mio. / im zweiten Rang 1 : 7 Mio.