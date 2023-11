GlücksSpirale: Eine Million fürs Wohnen nach Wunsch

Essen. Wer träumt ihn nicht, den Traum vom Eigenheim? Dabei muss es nicht unbedingt nur bei einem Wunsch bleiben. Denn ein Los der GlücksSpirale und der siebenstellige Hauptgewinn könnten dafür sorgen, dass Haus oder Eigentumswohnung ganz real werden.

Bei der bundesweiten Sonderauslosung am kommenden Samstag, 11. November, winken als Hauptgewinn eine Million Euro. Damit würden die Ideen für die eigene Immobilie endlich umgesetzt werden können. Darüber hinaus werden bei dieser Ziehung 100 x 10.000 Euro Extrageld verlost. Alle GlücksSpirale-Lose für die Ausspielung am 11. November nehmen ohne Zusatzkosten automatisch an der Sonderauslosung teil.

Jede Woche Chancen

Ein volles Los der GlücksSpirale kostet fünf Euro pro Ziehung. Dafür gibt es jede Woche die Chance auf monatlich 10.000 Euro über einen Zeitraum von 20 Jahren (Chance 1:10 Mio.). Zusätzlich warten Gewinne zwischen zehn und 100.000 Euro. Die GlücksSpirale ist auch anteilig spielbar, als Jahres- oder Halbjahreslos: Ein halbes Los kostet 2,50 Euro, ein Fünftel-Los einen Euro je Ziehung. Alle Gewinne – auch die Gewinne der Sonderauslosung – werden entsprechend anteilig ausgezahlt.

Jahreslos oder Dauertipp

Wer ein Halbjahres- oder Jahreslos oder alternativ auch einen DauerTipp hat, verpasst keine Ziehung. Auf diesem Wege können Tipper automatisch an den kommenden GlücksSpirale-Sonderauslosungen teilnehmen, ohne weiter selbst aktiv werden zu müssen.

Teilnahme

Wer sein Glück versuchen möchte, kann Lose für die GlücksSpirale in den WestLotto-Annahmestellen, in der App oder unter www.westlotto.de. Alle Spielaufträge, die zur Ziehung am Samstag dabei sind, nehmen automatisch und ohne zusätzliche Kosten an der Sonderauslosung teil. Annahmeschluss ist am Samstag, 11. November, um 19 Uhr.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.