GlücksSpirale: Chance auf Sofortrente

Jeden Samstag dreht sich bei der GlücksSpirale alles ums Glück. Denn sie bietet jede Woche aufs Neue die Chance auf eine Rente ab sofort: 10.000 Euro, monatlich – 20 Jahre lang.

Insgesamt gibt es bei der GlücksSpirale sieben Gewinnklassen. Ein Treffer wird bereits erzielt, wenn die Endziffer der siebenstelligen Losnummer mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmt. Neben der Rente ab sofort können Spielteilnehmer Beträge zwischen zehn und 100.000 Euro gewinnen.

Anteilig teilnehmen

Die Teilnahme an der GlücksSpirale ist mit einem vollen oder anteiligen Los möglich. Ein volles Los kostet fünf Euro je Ziehung, ein halbes Los 2,50 Euro und ein Fünftellos einen Euro. Mit einem Fünftellos gibt es mit etwas Glück eine Rente ab sofort in Höhe von 2.000 Euro monatlich. Bei einem halben Los warten 5.000 Euro, bei einem ganzen Los 10.000 Euro (Chance 1 : 10 Mio.). Halbe Lose und Fünftellose können nur beim Jahres- und Halbjahreslos (52 und 26 Wochen) gespielt werden.

Sieger-Chance

Die Zusatzlotterie Sieger-Chance bietet ebenfalls Aussichten auf eine Rente ab sofort (drei Euro je Ziehung): zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro (Chance 1 : 1 Mio.). Der Hauptgewinn beträgt sogar eine Million Euro (Chance 1 : 3,4 Mio.).

Gemeinwohl

Außerdem gewinnt bei der GlücksSpirale auch das Gemeinwohl: Sie überwies 2022 knapp 70 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen. Aus den Erträgen der Sieger-Chance flossen rund sechs Millionen Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund.

Teilnahme

Die Lose der GlücksSpirale können in jeder WestLotto-Annahmestelle und im Internet unter www.westlotto.de erworben werden.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.