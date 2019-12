Endspurt: Allmählich wird es Zeit, die Geschenke fürs Fest zu besorgen. Bis Heiligabend dauert es schließlich nur noch wenige Tage. Am besten sind natürlich Präsente, die nicht nur am 24. Dezember und wenige Tage danach Freude bereiten. Wirklich nachhaltig ist zum Beispiel ein Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale.

Westlotto GlücksSpirale: Jetzt schon an die Zukunft denken

Endspurt: Allmählich wird es Zeit, die Geschenke fürs Fest zu besorgen. Wirklich nachhaltig ist zum Beispiel ein Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale.

GlücksSpirale: Jetzt schon an die Zukunft denken

Bis Heiligabend dauert es schließlich nur noch wenige Tage. Am besten sind natürlich Präsente, die nicht nur am 24. Dezember und wenige Tage danach Freude bereiten. Wirklich nachhaltig ist zum Beispiel ein Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale. Das bietet zwölf oder sechs Monate lang Woche für Woche die Chance auf eine Rente ab sofort. Allein die Vorstellung, sich im kommenden Jahr vielleicht in den Ruhestand verabschieden zu können, hat Charme.

Sie selbst könnten der Glückspilz sein, oder jemand aus Ihrer Familie, vielleicht auch ein guter Freund.

Volles oder anteiliges Los

Beim Jahres- oder Halbjahreslos können Sie sich für ein komplettes oder ein anteiliges Los entscheiden: fünf Euro pro Ziehung (volles Los), oder anteilig 2,50 Euro (halbes Los) und ein Euro (Fünftellos) – und ob das Los ein ganzes (52 Wochen) oder ein halbes Jahr (26 Wochen) automatisch an allen GlücksSpirale-Ziehungen teilnehmen soll.

Rente ab sofort

Wie hoch die mögliche Rente ausfallen könnte, entscheiden Sie selbst. Wenn Sie ein Fünftellos spielen, erhalten Sie mit etwas Glück eine Rente ab sofort in Höhe von 2.000 Euro monatlich – 20 Jahre lang. Bei einem halben Los warten 5.000 Euro auf Sie, bei einem ganzen Los 10.000 Euro (Chance 1 : 10 Mio.). Die Möglichkeit, ein halbes Los (2,50 Euro pro Ziehung) oder ein Fünftellos (ein Euro pro Ziehung) zu spielen, gibt es nur beim Jahres- und Halbjahreslos.

Kreative Filmemacher gesucht

Noch bis Sonntag, 5. Januar, können kreative Filmemacher Videos rund um die Themen Glück, Gewinnen und GlücksSpirale einreichen. Weitere Infos unter gluecksspirale-filmaward.de.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)