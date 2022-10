Goldener Oktober bei Eurojackpot: Sonderauslosung jeweils am 11. und 18. Oktober

Essen. Die einen besitzen es in Form von Schmuck, die anderen als Eheringe oder Münzen: Gold. Über nennenswerte Mengen dieses Metalls verfügen jedoch die wenigsten. Das kann sich allerdings bald ändern. Denn Eurojackpot verlost zusätzlich zu den Dienstagsziehungen vom 11. und 18. Oktober echte Goldbarren.

Tipps abgeben

Bei den Dienstagsziehungen der Lotterie Eurojackpot am 11. und 18. Oktober werden zusätzlich echte Goldbarren verlost. Wer den millionenschweren Jackpot nicht knackt, hat hier vielleicht Glück. In beiden Ziehungen geht es ohne Mehreinsatz jeweils um 12 x 1 Kilo Gold (Einzelwert rund 56.000 Euro) und 100 Goldbarren à 100 Gramm zu je etwa 5.600 Euro. 224 Spielteilnehmer werden sich damit den Oktober vergolden. Jeder Tipp, der für eine oder beide Dienstagsziehungen abgegeben worden ist, nimmt an dieser Sonderauslosung teil. Die goldenen Zusatzgewinne werden nur unter den Teilnehmern in NRW ausgelost!

Dienstag zweiter Ziehungstag

Mitte März dieses Jahres wurde neben dem Freitag mit dem Dienstag ein zweiter Ziehungstag eingeführt. Somit rollen die Glückszahlen seit einem halben Jahr zweimal pro Woche im finnischen Helsinki durch die Ziehungsgeräte. Außerdem ist es seitdem auch möglich, dass bei Eurojackpot die magische 100-Millionen-Euro-Marke überschritten wird. Denn die erste Gewinnklasse kann auf 120 Millionen Euro ansteigen. Der Jackpot rolliert innerhalb der Woche von einer Veranstaltung zur nächsten. Rollieren bedeutet, dass sich der Jackpot bei jeder Ziehung erhöht, sofern nicht der erste Gewinnrang getroffen wurde – und zwar von Freitag auf Dienstag, von Dienstag auf Freitag und so weiter. Und diese unglaubliche Summe wurde bereits ausgezahlt: 120 Millionen Euro gingen bei der Freitagsziehung am 22. Juli erstmals an einen Gewinner aus Dänemark. Wenige Wochen vorher wurde zum ersten Mal eine dreistellige Millionensumme in NRW gewonnen – das ist deutscher Lotterierekord.

Erster Dienstags-Glückspilz

Ende August wurde zum ersten Mal an einem Dienstag ein zweistelliger Millionengewinn ausgeschüttet: Der Glückspilz hatte seinen Spielschein in Hessen abgegeben und tippte am 30. August als Einziger europaweit die richtigen Gewinnzahlen – dafür wurden ihm mehr als 20 Millionen Euro ausgezahlt.

Erster Eurojackpot-Goldbarren-Besitzer

Und auch im Oktober kann man zu den Ersten gehören: Wer sein Glück bei der Eurojackpot-Sonderauslosung versucht, gehört anschließend vielleicht zu den ersten Eurojackpot-Goldbarren-Besitzern. Hierfür einfach den Spielschein für die beiden Dienstagsziehungen am 11. und 18. Oktober in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App oder unter www.westlotto.de abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.