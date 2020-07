Im Urlaub keine Ziehung verpassen

Essen. Bis zu fünf Wochen hintereinander ist der Spielauftrag bei LOTTO 6aus49, Eurojackpot oder GlücksSpirale möglich.

Die Ferien sind in vollem Gange und niemand muss wegen Corona auf gepackten Koffern zu Hause bleiben. Wer will, darf fahren – jedenfalls innerhalb Deutschlands oder in Europa. Zwar mit Einschränkungen, aber immerhin. Da will natürlich auch gut überlegt sein, was alles mit muss und – ganz wichtig – was vorher erledigt werden sollte. Dazu gehört in jedem Fall der Lottoschein. Es tritt wahrscheinlich kein echter Erholungseffekt ein, wenn ständig darüber nachgedacht wird, ob möglicherweise bei der nächsten Ziehung die eigenen Zahlen gezogen werden könnten und ausgerechnet jetzt der Lottoschein nicht abgegeben wurde.

Bis zu fünf Wochen hintereinander kann der Spielauftrag bei den Ziehungen von LOTTO 6aus49 dabei sein. Und nicht nur dort. Das ist auch bei Lotterien wie beispielweise Eurojackpot oder GlücksSpirale möglich.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)