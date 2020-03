KENO: die Lotterie für Selbstbestimmte und Individualisten

Am 14. März fand die 5.555. Ziehung bei KENO statt. In dieser Zeit gab es eine Menge Gewinne – von einem Euro bis zu einer Million, denn bei KENO wird der Spielschein individuell zusammengestellt.

Essen Bei KENO stellen Sie Ihren Spielschein individuell und flexibel zusammen. Dabei können Sie auch bestimmen wie viele Zahlen spielen wollen.

5.555: Diese Schnapszahl wurde am 14. März erreicht – und zwar bei KENO. So viele Ziehungen hatten zu dem Zeitpunkt dann bereits stattgefunden. Das sind mehr als 15 Jahre, denn bei KENO werden jeden Tag die Gewinnzahlen gezogen. In dieser Zeit gab es jede Menge Gewinne – von einem Euro bis zu einer Million.

Wie viel Sie tatsächlich gewinnen könnten, bestimmen Sie allerdings selbst. Denn bei KENO stellen Sie Ihren Spielschein individuell und flexibel zusammen. Heute sind Ihnen vielleicht nur drei Zahlen wichtig, morgen sechs und übermorgen neun? Heute wollen Sie einen Euro setzen, morgen aber zwei? Kein Problem:

Bei den täglichen KENO-Ziehungen werden 20 Zahlen aus insgesamt 70 gezogen.

Zwischen zwei und zehn Zahlen können pro Tipp angekreuzt werden (KENO-Typ 2 bis 10), Quicktipps sind ebenfalls möglich.

Je mehr Ziffern angekreuzt und je mehr Treffer erzielt werden, desto größer ist der mögliche Gewinn. Dieser ist zusätzlich abhängig von der Höhe des Einsatzes, der ebenfalls flexibel bestimmt werden kann: ein, zwei, fünf oder zehn Euro je KENO-Typ und Ziehungstag. Beispiel: Beim KENO-Typ 10 werden mit zehn Richtigen bei zehn Euro Einsatz bis zu eine Million Euro ausgezahlt (Chance 1 : 2,1 Mio).

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)