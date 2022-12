Frohe Weihnachten wünscht Ihnen WestLotto

Essen. WestLotto ist es ein Anliegen, sich für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl in Nordrhein-Westfalen einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Liebe Freunde von WestLotto,

die besinnlichste Zeit des Jahres hat begonnen. Lichterketten erstrahlen, Familien und Freunde kommen bei gutem Essen und guten Gesprächen zusammen – es wird Gemeinschaft gelebt. Wie wichtig sie ist, hat dieses Jahr mit seinen Herausforderungen einmal mehr gezeigt und unser Bewusstsein für Werte wie Vertrauen, Solidarität und Verantwortung geschärft.

Über das Lotto-Prinzip gehen Spieleinsätze auch an gemeinnützige Zwecke

WestLotto ist es ein besonderes Anliegen, sich für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl in Nordrhein-Westfalen einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Über das Lotto-Prinzip gehen rund 40 Prozent der Spieleinsätze in den Landeshaushalt. Ein Großteil wird von dort an gemeinnützige Organisationen aus den Bereichen Wohlfahrt, Sport, Kultur, Umwelt- und Denkmalschutz weitergegeben – und somit an die Menschen in Nordrhein-Westfalen.

Seit der WestLotto-Gründung 1955 sind so mehr als 30 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke verwendet worden. Ein Prinzip, dem wir seit dem Start der Lotterie vor 67 Jahren treu geblieben sind. Und an dem wir auch in Zukunft gerne festhalten.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit voller Zauber und Glück für Sie und Ihre Liebsten!

