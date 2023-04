Lotterie-Traumpaare mit Spiel 77: Rund drei Millionen Euro im Jackpot

Essen. Was ist Apfelkuchen ohne Sahne, Kino ohne Popcorn, ein Frühstücksei ohne Salz? Genau: nur halb so gut! Das gleiche könnte man auch über die Lotterien von WestLotto sagen – wenn sie nicht jeweils inklusive Spiel 77 und SUPER 6 gespielt werden

In Kombination mit der Zusatzlotterie bilden LOTTO 6aus49, Eurojackpot, die GlücksSpirale und TOTO echte Traumpaare. Denn mit einem weiteren Kreuzchen für die Zusatzspiele eröffnen sich die Chancen auf zusätzliche Gewinne. Zum Beispiel am kommenden Samstag, 22. April, bei Spiel 77: Da steht der Jackpot bei rund drei Millionen Euro.

So funktioniert’s

Spiel 77: Der Spieleinsatz beträgt 2,50 Euro pro Ziehung. Jeden Mittwoch und Samstag wird jeweils eine siebenstellige Gewinnzahl ermittelt. Stimmt diese mit der Losnummer des Spielscheins überein, haben Sie gewonnen. Bereits eine richtige Endziffer genügt – in diesem Fall läge der Gewinn bei fünf Euro. Je mehr Endziffern in der richtigen Reihenfolge von rechts nach links übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 sind Beträge bis in Millionenhöhe möglich (Chance 1 : 10 Mio.).

SUPER 6: Bei diesem Zusatzspiel dreht sich alles um die „6“ – denn die Gewinnzahl setzt sich aus sechs Ziffern zusammen, gelesen von rechts nach links. Stimmen alle sechs in dieser Reihenfolge mit der gezogenen Gewinnzahl überein, warten 100.000 Euro auf den Glückspilz. Und das immer. Auch bei dieser Zusatzlotterie erfolgen die Ziehungen jeweils mittwochs und samstags. Die Gewinne sind fest vorgegeben und liegen zwischen 2,50 Euro für eine richtige Endziffer und dem Spitzengewinn von 100.000 Euro für sechs richtige Ziffern (Chance 1:1 Mio.).

Nächste Chance auf den Millionengewinn

Neben dem Jackpot in Höhe von rund drei Millionen Euro bei Spiel 77 am Samstag, 22. April, warten diese Woche noch andere achtstellige Gewinne auf die Tipper: Bei Eurojackpot sind es rund 39 Millionen Euro für die Ziehung am Freitag, 21. April. Der erste Gewinnrang bei LOTTO 6aus49 ist für die Ausspielung am Samstag, 22. April, mit rund 17 Millionen Euro gefüllt. Wer sein Glück versuchen möchte, kann seinen Tipp in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.