Lotto 6 aus 49: Mit drei Richtigen zu einer Million

Essen. Das gibt es nur zu Nikolaus: Bei der bundesweiten Sonderauslosung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 6. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, könnten drei Richtige eine Million Euro wert sein.

Tipps von LOTTO 6 aus 49 nehmen teil

Eine Spielquittung von LOTTO 6aus49 im Nikolausstiefel könnte für eine Überraschung gut sein. Denn in der bundesweiten Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49 gibt es jede Menge Extra-Gewinne. Alle Spielquittungen für die Ziehungen am Mittwoch,6. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, nehmen automatisch an der Nikolaus-Sonderauslosung teil – ganz ohne Mehrkosten.

Die Überraschung im Nikolausstiefel: Eine Spielquittung von LOTTO 6aus49 für die Ziehungen am 6. und 9. Dezember könnte die Beschenkten mit nur drei Richtigen zu Millionären machen. Neben den Extra-Gewinnen gibt es weiterhin auch die Chance auf den Jackpot. Foto: Karin Wahl

Siebenstelliger Extra-Gewinn

Unter allen Spielaufträgen, die bei den LOTTO-Ziehungen an den genannten Terminen die Gewinnklasse 8 getroffen haben – also drei Richtige erzielen – werden 3 x 1 Million Euro ausgelost. Aber das ist noch nicht alles: 1.000 weitere Tipper haben die Chance auf ein Taschengeld zu Nikolaus in Höhe von 1.000 Euro.

Chancen verbessern

Wer seine Gewinnchancen verbessern möchte, hat zwei Möglichkeiten: Mehrere Tipps für beide Ziehungen abgeben – oder mit einem Voll-System dabei sein. Der Vorteil: Bei einem Systemschein dürfen mehr als sechs Ziffern markiert werden, die zu allen rechnerisch möglichen Sechser-Kombinationen zusammengestellt werden. Das erhöht die Chancen auf Mehrfachtreffer.

Teilnahme

Wer an der Nikolaus-Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 6. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, teilnehmen möchte, kann seinen Tipp wie gewohnt in jeder WestLotto-Annahmestelle, in der App oder unter www.westlotto.de Bei diesen Ausspielungen gibt es neben den Extra-Gewinnen auch weiterhin die Chance auf den Jackpot. Viel Glück!

Info

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.