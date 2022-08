Ein Mehrwochenschein von LOTTO 6aus49 bringt einem WestLotto-Kunden eine siebenstellige Summe ein: Der Tipper aus dem Raum Wuppertal hat bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch, 3. August, bundesweit als Einziger den zweiten Gewinnrang getroffen und erhält exakt 1.156.173,40 Euro.

Gewinn Lotto 6aus49: Millionengewinn geht in den Raum Wuppertal

Essen. Ein WestLotto-Kunde aus dem Raum Wuppertal hat bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch den zweiten Rang getroffen und 1,1 Mio. Euro gewonnen.

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist am vergangenen Mittwoch stehen geblieben. Einen neuen Millionär gibt es trotzdem: Mit den Zahlen 5, 11, 13, 21, 40 und 43 hat der Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen bundesweit als Einziger den zweiten Rang getroffen. Dafür erhält er 1.156.173,40 Euro. Für den ersten Gewinnrang fehlte ihm lediglich die Superzahl 9.

Mehrwochenschein

Mit einem Einsatz von 20,20 Euro nahm der bislang anonyme Spielteilnehmer bereits seit Samstag, 16. Juli, an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 teil. Das Beste daran: Seine Tipps sind noch bis Mittwoch, 10. August, im Rennen. Somit hat der WestLotto-Kunde Chancen auf weitere Gewinne. Der Lottospieler hatte seinen Spielauftrag in einer Annahmestelle im Raum Wuppertal abgegeben. Seine Glückszahlen wählte der Neu-Millionär individuell aus: Dabei kreuzte er auf seinem Spielschein nur zwei Tippreihen an.

Jackpot steigt auf fünf Millionen Euro

Da bundesweit kein Tipper die oberste Gewinnklasse treffen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Samstag, 6. August, auf rund fünf Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de