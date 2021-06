Bei LOTTO gewinnt man doch eh nichts! Könnte man denken – stimmt aber nicht. Seit Januar 2020 gab es allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 20 Millionengewinne.

Lotto in NRW Mehr als 20 Millionengewinne: Das beste LOTTO aller Zeiten

Essen. Im Jahr 2020 gab es mehr als 20 Millionengewinne in NRW.

Bei LOTTO gewinnt man doch eh nichts! Könnte man denken – stimmt aber nicht. Wir zeigen, wie viel Geld als Gewinn an die Spielteilnehmer ausgeschüttet wird, wo die LOTTO-Millionäre in NRW zuhause sind und wie man auch ohne sechs Richtige plus Superzahl zum LOTTO-Millionär werden kann.

Das beste LOTTO aller Zeiten

