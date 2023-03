Lotto-Spieler aus NRW ist nun zweifacher Millionär

Essen. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wurde in der Gewinnklasse 2 zum zweifachen Millionär. Drei weitere NRW-Großgewinner gab es bei der Zusatzlotterie SUPER 6.

Millionär mit sechs Richtigen

Zu beschleunigtem Puls könnte es bei einem Lottospieler aus dem Rhein-Kreis Neuss kommen, wenn er seinen Tippschein mit den Lottozahlen von der Ziehung am vergangenen Samstag, 4. März, vergleicht. Mit den Gewinnzahlen 1, 7, 8, 21, 45 und 48 erzielte er sechs Richtige, nur die passende Superzahl 0 fehlte dem bisher unbekannten Glückspilz. Das wird er aber sicherlich verschmerzen können, sind er und ein Tipper aus Baden-Württemberg bundesweit doch die einzigen Spielteilnehmer, die den zweiten Rang von LOTTO 6aus49 getroffen haben. Die beiden neuen Millionäre können sich nun auf je 2.130.847,80 Euro freuen.

Für den Einsatz von 61,25 Euro nimmt der glückliche Gewinner aus NRW mit seinen Tipps fünf Wochen lang samstags an den Ziehungen von LOTTO 6aus49 und am Spiel 77 teil. Seinen Spielauftrag hatte er bereits am 23. Februar in einer WestLotto-Annahmestelle im Rhein-Kreis Neuss abgegeben. Weitere Ausschüttungen können daher bei den kommenden Ziehungen bis zur letzten Teilnahme des Tipps am 25. März noch hinzukommen.

Gewinne bei SUPER 6

Am Samstag haben zudem bei der Zusatzlotterie SUPER 6 drei weitere Spielteilnehmer aus NRW gewonnen. Das zusätzliche Kreuz auf dem Spielschein brachte Tippern im Raum Mülheim, dem Rhein-Erft-Kreis und der Städteregion Aachen jeweils 100.000 Euro ein.

Teilnahme

Für die kommende Ziehung am Mittwoch, 8. März, steht der Jackpot bei LOTTO 6aus49 bei rund 23 Millionen Euro. Wer sein Glück versuchen möchte, kann seine Tipps in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de abgeben.