Neue Multimillionäre gesucht

Neue Millionäre erwartet: Im Jackpot von LOTTO 6aus49 sind rund 30 Millionen Euro. Doch auch mit nur sechs richtigen Zahlen, kann man bei der Ziehung am kommenden Samstag Millionär werden. In der zweiten Gewinnklasse warten rund sieben Millionen Euro – genau so, wie im Spiel 77-Jackpot.

Münster. LOTTO 6aus49 hat mit der Ziehung am kommenden Samstag, 14. November, einiges zu bieten: Rund 30 Millionen Euro warten im Jackpot.

Wer sein Glück probieren will: Auf der Spielquittung werden dafür sechs richtige Zahlen plus die richtige Superzahl benötigt (Gewinnchance 1: 139.838.160). Aber nicht nur die erste Gewinnklasse kann einen oder mehrere Tipper zu Neu-Millionären machen. Auch die zweite Gewinnklasse hat es bei der anstehenden Ziehung am Samstag in sich. Rund sieben Millionen Euro können mit sechs richtigen Zahlen gewonnen werden (Gewinnchance 1:15.537.573). Die richtige Superzahl wird hier nicht benötigt.

Die Gewinnklasse 2 wurde zuletzt am 24. Oktober geknackt. Mit einem System-Anteilschein gewannen gleich 25 Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen. Sie teilten sich eine Summe von 2,2 Millionen Euro. Bei einem Systemtipp werden je Spielreihe mehr Tipps erzeugt, als beim Normalspiel, wobei ein Anteilschein mit mehreren Tippern zusammengespielt wird.

Mit einem Tipp für LOTTO 6aus49 gibt es auch die Möglichkeit, an verschiedenen Zusatzlotterien, wie SUPER 6 oder Spiel 77, teilzunehmen. Auch die Rentenlotterie GlücksSpirale kann auf dem Lottoschein angekreuzt werden, wo am Wochenende im Rahmen einer zusätzlichen Sonderauslosung ein Traumhaus im Wert von einer Million Euro verlost wird.

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 wartet im ersten Rang ein weiterer Jackpot von rund sieben Millionen Euro (Gewinnchance 1:10.000.000). Mit einem Spieleinsatz von 2,50 Euro nimmt man bei Spiel 77 teil.

Bis zum Annahmeschluss am kommenden Samstag, 14. November, um 18:59 Uhr werden Tipps in den WestLotto-Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de entgegengenommen.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)