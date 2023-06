Sonderauslosung: Gute Aussichten auf zusätzliche Gewinne

Essen. Das sind gute Aussichten: Bei der nächsten Sonderauslosung von Spiel 77 hat jeder Spielteilnehmer die Möglichkeit, einen zusätzlichen Treffer zu landen – ganz ohne Mehrkosten.

Für diejenigen, die LOTTO 6aus49, Eurojackpot, die GlücksSpirale oder TOTO spielen, könnte das Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 großes Glück bringen. Denn bei den Ziehungen am Mittwoch, 5. Juli, und am Samstag, 8. Juli, gibt es Chancen auf Extra-Gewinne. In der bundesweiten Sonderauslosung von Spiel 77 werden zusätzlich 3 x 777.777 Euro und 100 x 7.777 Euro ausgelost.

Chancen

Bei der Sonderauslosung wird bundesweit aus allen Tippern ausgelost, die für die genannten Ziehungen bei Spiel 77 das „Ja“-Feld ankreuzen. Dabei können die Spielteilnehmer wählen, ob sie an einer oder beiden der genannten Ausspielungen teilnehmen. Das Schöne daran: Die Zusatzgewinne am 5. und 8. Juli sind nur die Chance obendrauf. Denn die Aussichten auf die regulären Gewinnränge bestehen weiterhin.

Endziffern

Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Jeden Mittwoch und Samstag wird eine siebenstellige Zahl ermittelt. Stimmt diese mit der Losnummer des Spielscheins überein, wird ein Gewinn erzielt. Bereits eine richtige Endziffer genügt – in diesem Fall läge der Gewinn bei fünf Euro. Je mehr Endziffern in der richtigen Reihenfolge von rechts nach links übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Pro Ziehung kostet die Teilnahme 2,50 Euro.

Jackpot

Das Besondere an dieser Zusatzlotterie ist, dass sich im höchsten Gewinnrang ein Jackpot bilden kann (Gewinnchance 1:10 Mio.). Die Summe wird zur nächsten Ziehung übertragen, sofern kein Spielteilnehmer die richtige siebenstellige Gewinnzahl vorweisen kann. Da kommen schnell hohe Summen zusammen. Und vielleicht ist es genau die Chance auf den langersehnten Millionengewinn!

Teilnahme

Wer sein Glück bei der Sonderauslosung versuchen möchte, kann seinen Tipp ganz ohne Mehrkosten in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de abgeben. Einfach den Spielschein von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder TOTO ausfüllen, die Teilnahme am Spiel 77 aktivieren und die entsprechende Laufzeit für die Ziehungen am Mittwoch, 5. Juli, und am Samstag, 8. Juli, wählen – fertig!

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.