Tipper aus dem Kreis Unna gewinnt rund 1,8 Millionen Euro

Essen. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen hatte rechtzeitig zur Eurojackpot-Ziehung am Freitagabend seine Stiefel vor die Tür gestellt.

Die Gewinnzahlen 1, 27, 37, 40 und 41 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 10 hatte kein Tipper in dieser Kombination vorausgesagt. Allerdings konnte ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Unna als Einziger die Gewinnklasse 2 treffen. Seine Gewinnsumme beläuft sich auf 1.791.956,40 Euro. Millionär wurde er mit einem voll ausgefüllten Eurojackpot-Spielschein (9 Spielreihen) für 18,75 Euro, der in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben wurde.

Sechs weitere Spieler haben in der dritten Gewinnklasse abgeräumt. Hier gehen jeweils 105.409,20 Euro nach Sachsen-Anhalt, Norwegen (2x), Slowenien, Dänemark und in die Tschechische Republik.

Der Jackpot steigt zur nächsten Ziehung am dritten Advents-Wochenende, 11. Dezember, an. Rund 20 Millionen Euro stehen dann in der Gewinnklasse 1. Tipps können in allen Annahmestellen und unter www.westlotto.de abgegeben werden.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)