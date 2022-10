TOTO 13er Ergebniswette: Sonderauslosung am 22. Oktober

Wie geht das Spiel aus? Darauf kommt es bei der TOTO 13er Ergebniswette an. Bei der Wettrunde am 22. Oktober wird der Jackpot um 200.000 Euro aufgestockt.

Essen. 13-mal richtigliegen und dann sogar zusätzlich gewinnen: In der Wettrunde vom 22. Oktober wird die erste Gewinnklasse der TOTO 13er Ergebniswette um 200.000 Euro aufgestockt.

13 Fußballbegegnungen stehen auf dem Plan für die TOTO 13er Ergebniswette. Wer den Ausgang aller Partien richtig tippt, knackt die Gewinnklasse 1 – und kann in der Wettrunde am Samstag, 22. Oktober, die Gewinnsumme sogar deutlich erhöhen: per bundesweiter Sonderauslosung um 200.000 Euro. Denn wer am 22. Oktober einen Volltreffer landet, erhält neben dem vorhandenen Jackpot diese 200.000 Euro zusätzlich. Sollten mehrere Spielteilnehmer richtig liegen, wird entsprechend geteilt. Wenn allerdings kein Totospieler die Gewinnklasse 1 getroffen hat, werden die 200.000 Euro zusammen mit der stehengebliebenen Gewinnsumme auf die folgende Wettrunde übertragen. Das setzt sich so lange fort, bis einem oder mehreren Spielteilnehmern 13 richtige Tipps gelingen.

Spielausgang vorhersagen

Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg: Bei der TOTO 13er Ergebniswette geht es darum, den Spielausgang – nicht das korrekte Ergebnis – von 13 Fußballbegegnungen vorherzusagen. Dabei steht eine „1“ für den Heimsieg, eine „0“ für ein Unentschieden, und eine „2“ bedeutet den Sieg der Gastmannschaft.

WestLotto-Karte

Wichtig: Für die TOTO 13er Ergebniswette ist die WestLotto-Karte notwendig. Wer sie noch nicht hat: Die kostenlose Kundenkarte kann direkt in allen WestLotto-Annahmestellen in Nordrhein-Westfalen oder Online auf der WestLotto-Seite beantragt werden. Direkt im Anschluss ist die Tipp-Abgabe bereits mit einer vorläufigen Karte möglich. Die reguläre Karte erhalten WestLotto-Kunden per Post.

Teilnahme

Das jeweils aktuelle Wettprogramm für die TOTO 13er Ergebniswette ist wöchentlich auf Seite 18 der WestLotto-Kundenzeitschrift GLÜCK sowie unter www.westlotto.de zu finden.

Wer sein Glück bei der Sonderauslosung probieren möchte, kann seinen Tipp bis Samstag (22. Oktober) um 15:00 Uhr in jeder WestLotto-Annahmestelle und unter www.westlotto.de abgeben.

