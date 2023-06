Treffer bei LOTTO 6aus49: Rund 1,2 Millionen gehen nach NRW

Essen. Mit sechs Richtigen zur Million – dies ist einem WestLotto-Kunden aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwoch (7. Juni) gelungen: Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse ist rund 1,2 Millionen Euro wert.

Ohne Superzahl zum Millionär: Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist bei der jüngsten Ziehung am Mittwoch, 7. Juni, stehen geblieben. Grund zur Freude gibt es für einen Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen dennoch, denn er hat als Einziger bundesweit die zweite Gewinnklasse getroffen. Der Tipper hatte die Gewinnzahlen 17-19-30-33-40-49 angekreuzt – für den Jackpot im ersten Gewinnrang fehlte ihm die Superzahl 6. Für nur vier angekreuzte Reihen investierte er 9,05 Euro. Ein Einsatz, der sich wahrlich gelohnt hat: Er bringt ihm nun exakt 1.192.788,50 Euro ein.

Gewinn mit der WestLotto-Karte

Der Neu-Millionär hat seinen Spielauftrag in einer Annahmestelle im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der WestLotto-Karte gespielt. Somit ist der Name bekannt und die WestLotto-Gewinnerbetreuung kann direkt Kontakt mit dem Glückspilz aufnehmen.

Jackpot steigt weiter

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 ist jetzt zur nächsten Ziehung am kommenden Samstag (10. Juni) auf rund acht Millionen Euro angewachsen. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.

